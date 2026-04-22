HLV Cristiano Roland: “U17 Việt Nam có bí quyết để hạ gục U17 Australia”

U17 Việt Nam thắng U17 Australia 2-1 ở bán kết giải Đông Nam Á

Trong trận bán kết giải U17 Đông Nam Á vào tối 22/4 tại Indonesia, U17 Việt Nam đã xuất sắc ngược dòng hạ gục U17 Australia với tỷ số 2-1. Với kết quả này, đội bóng của HLV Cristiano Roland đã giành quyền vào chung kết gặp U17 Malaysia.

HLV Roland cho rằng U17 Việt Nam đã giữ được bình tĩnh sau khi bị dẫn trước (Ảnh: VFF).

Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Roland bày tỏ niềm vui sau chiến thắng của U17 Việt Nam: “Tôi rất vui và hạnh phúc với kết quả này. Chiến thắng đến từ sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng của ban huấn luyện cũng như các cầu thủ. Toàn đội đã nhập cuộc với sự tự tin, dù phải nhận bàn thua sớm nhưng không hề bị ảnh hưởng về tâm lý”.

Chiến lược gia người Brazil cũng hé lộ bí quyết để giúp U17 Việt Nam hạ gục đối thủ mạnh như U17 Australia. Ông nói thêm: “Chúng tôi đã giữ được sự bình tĩnh sau khi bị dẫn trước, kiên nhẫn trong cách triển khai lối chơi. Đó chính là chìa khóa để đội có thể lật ngược tình thế trước một đối thủ rất mạnh như U17 Australia”.

HLV Roland cũng dành lời cảm ơn tới các cộng sự trong ban huấn luyện và toàn thể cầu thủ đã nỗ lực hết mình trong suốt trận đấu. “Tôi muốn cảm ơn ban huấn luyện và các cầu thủ vì đã chiến đấu với tinh thần cao nhất. Đây là một chiến thắng xứng đáng cho những gì toàn đội đã thể hiện”, HLV trưởng U17 Việt Nam nhấn mạnh.

U17 Việt Nam xứng đáng giành vé vào chung kết giải U17 Đông Nam Á (Ảnh: VFF).

Mặc dù U17 Việt Nam từng thắng U17 Malaysia với tỷ số 4-0 ở vòng bảng nhưng HLV Roland vẫn cảnh báo các học trò giữ đôi chân trên mặt đất. Ông nói: “Chúng tôi vẫn còn một trận đấu rất quan trọng phía trước. Toàn đội cần duy trì sự tập trung cao độ và chuẩn bị tốt nhất cho trận chung kết. U17 Malaysia sẽ bước vào trận chung kết với phong độ và tâm thế hoàn toàn khác. Vì vậy, chúng tôi cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và không được phép chủ quan”.

Theo lịch, U17 Việt Nam sẽ thi đấu trận chung kết giải U17 châu Á gặp U17 Malaysia vào lúc 19h30 ngày 24/4.