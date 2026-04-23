Báo Indonesia, Thái Lan bình luận khi U17 Việt Nam đánh bại U17 Australia

U17 Việt Nam thắng U17 Australia 2-1 ở bán kết giải Đông Nam Á

Ở trận bán kết giải U17 Đông Nam Á diễn ra vào tối 22/4 tại Indonesia, U17 Việt Nam đã giành chiến thắng 2-1 trước U17 Australia. Kết quả này giúp đoàn quân HLV Cristiano Roland tiến gần chức vô địch giải đấu. Đội bóng sẽ đối đầu với U17 Malaysia trong trận chung kết vào lúc 19h30 ngày 24/4.

U17 Việt Nam giành chiến thắng trước U17 Australia (Ảnh: VFF).

Chứng kiến chiến thắng của U17 Việt Nam trước đối thủ rất mạnh như U17 Australia, tờ CNN Indonesia đã dùng từ “xuất sắc” để ca ngợi thầy trò HLV Roland. “U17 Việt Nam đã xuất sắc đánh bại U17 Australia để giành quyền vào chung kết giải U17 Đông Nam Á”, tờ báo của Indonesia bình luận.

Tờ CNN Indonesia nhấn mạnh: “Dù bị U17 Australia vượt lên dẫn trước từ sớm nhưng U17 Việt Nam không chịu khuất phục. “Những chiến binh sao vàng” đã thể hiện bản lĩnh và dồn lên tấn công.

Thực tế, U17 Việt Nam đã khiến U17 Australia gặp nhiều khó khăn. Đội bóng của HLV Roland đã bị trọng tài từ chối quả phạt đền ở phút 38 dù Lê Sỹ Bách ngã trong vòng cấm. Tuy nhiên, tới cuối hiệp 1, họ đã được hưởng thêm một quả phạt đền. Đại Nhân không thực hiện thành công nhưng Mạnh Cường đã đánh đầu bồi ghi bàn.

U17 Việt Nam tiếp tục thể hiện lối chơi tấn công sắc nét trong hiệp 2. Hệ quả, họ có bàn thắng do công của Nguyễn Lực sau pha dàn xếp đá phạt đẹp mắt. Sự bối rối của U17 Australia thể hiện qua việc cầu thủ Savic đã chịu thẻ đỏ ở cuối trận sau pha vào bóng thô bạo. U17 Việt Nam chỉ còn cách chức vô địch một trận đấu khi đối đầu với U17 Malaysia ở trận chung kết”.

Một tờ báo khác của Indonesia là Super Ball nhấn mạnh rằng bản lĩnh giúp U17 Việt Nam giành chiến thắng trước U17 Australia trong trận “chung kết” của giải đấu. Sau chiến thắng này, đoàn quân của HLV Roland rộng cửa vô địch khi đối đầu với U17 Malaysia, đối thủ đã thất bại 0-4 trước U17 Việt Nam ở vòng bảng.

Đoàn quân HLV Roland đã thể hiện bản lĩnh khi ngược dòng hạ gục U17 Australia (Ảnh: Asean Football).

Trang Seasia Goal (Indonesia) đưa ra thông điệp: “Tinh thần dân tộc ở một đẳng cấp khác. Một cái tên đặc biệt của U17 Việt Nam, đó là Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam. Cái tên đã nói lên tất cả”. Họ cho rằng cái tên Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam được xem là biểu tượng của tinh thần dân tộc của Việt Nam. Bài đăng thu hút được hàng trăm lượt tương tác trên mạng xã hội.

Trong khi đó, trang Krian Buriram (Thái Lan) nhấn mạnh: “Bất ngờ ở bóng đá Đông Nam Á. U17 Việt Nam đã giành chiến thắng trước U17 Australia. Đội bóng của HLV Roland đã trải qua trận đấu vô cùng kịch tính và thắng ngược đối thủ mạnh hơn”.

Tờ Makan Bola (Malaysia) khẳng định: “U17 Malaysia lần đầu lọt vào chung kết giải U17 Đông Nam Á kể từ năm 2019. Ở giải đấu đó, đội bóng trẻ của Malaysia đã giành chiến thắng 2-1 trước U17 Thái Lan để giành chức vô địch.

Còn ở giải đấu năm nay, U17 Malaysia sẽ đối đầu với U17 Việt Nam. Trận đấu sắp tới là cơ hội để đoàn quân HLV Shukor Adan phục thù U17 Việt Nam sau thất bại với tỷ số 0-4 ở vòng bảng. Sau trận đấu này, U17 Malaysia đã lột xác khi toàn thắng trong ba trận liên tiếp”.