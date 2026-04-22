Ngược dòng hạ U17 Australia, U17 Việt Nam vào chung kết U17 Đông Nam Á

U17 Việt Nam thắng U17 Australia 2-1 ở bán kết giải Đông Nam Á

U17 Việt Nam đã xuất sắc đánh bại U17 Australia với tỷ số 2-1 trong trận bán kết giải U17 Đông Nam Á 2026 diễn ra tại sân vận động Gelora Delta Sidoarjo (Indonesia), qua đó ghi tên mình vào trận chung kết sau màn trình diễn đầy bản lĩnh và kịch tính.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U17 Australia chủ động đẩy cao đội hình và sớm có bàn mở tỷ số. Phút thứ 10, Becvinovski nhận bóng ở rìa vòng cấm, xử lý khéo léo loại bỏ hậu vệ trước khi tung cú cứa lòng đẹp mắt, đưa bóng găm vào góc cao khung thành, không cho thủ môn U17 Việt Nam cơ hội cản phá.

U17 Việt Nam khởi đầu khó khăn khi U17 Australia tấn công nhanh (Ảnh: VFF).

Bàn thua sớm khiến U17 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong những phút đầu. Tuy nhiên, các học trò của HLV Roland dần lấy lại thế trận. Đến khoảng giữa hiệp một, đội bóng áo đỏ chơi cân bằng hơn, tổ chức được nhiều pha lên bóng đáng chú ý, gây sức ép về phía khung thành đối phương dù chưa thể tạo ra cơ hội thực sự rõ ràng.

Phút 38, trọng tài Yusuke ban đầu cho U17 Việt Nam hưởng phạt đền khi cho rằng O'Carroll phạm lỗi với Sỹ Bách trong vòng cấm địa. Tuy nhiên, sau khi VAR tư vấn, trọng tài người Nhật Bản đã xem lại pha va chạm và bẻ còi, hủy bỏ quyết định phạt đền.

Dù vậy, U17 Australia không thể giữ được lợi thế lâu. Phút 45+1, VAR một lần nữa can thiệp khi nhận ra lỗi của cầu thủ U17 Australia với U17 Việt Nam trong vòng cấm địa. Trọng tài Yusuke lại ra xem lại pha va chạm và lần này ông cho U17 Việt Nam hưởng phạt đền. Đại Nhân thực hiện quả phạt đền không thành công khi bóng dội cột dọc. Dẫu vậy, Mạnh Cường đã nhanh chóng băng vào đánh đầu bồi chính xác, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát trước khi hai đội bước vào giờ nghỉ.

Các cầu thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn gỡ hòa (Ảnh: VFF).

Sang hiệp hai, U17 Việt Nam tự tin dâng cao đội hình chơi tấn công chủ động và tạo ra khác biệt. Phút 60, từ quả đá phạt bên cánh phải của Minh Thủy, bóng được căng ngang vào khu vực trung tâm vòng cấm. Một cú nhấc chân tinh tế của đồng đội mở ra cơ hội để Nguyễn Lực băng vào dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 2-1.

Sau bàn thua, U17 Australia nỗ lực đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ nhưng vấp phải hàng phòng ngự chơi kỷ luật và chắc chắn của U17 Việt Nam. Các cầu thủ áo đỏ duy trì sự tập trung, hóa giải tốt những pha tấn công của đối thủ trong phần còn lại của trận đấu. Đội bóng trẻ của xứ chuột túi kết thúc trận đấu với 10 người do Savic nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút bù giờ.

Chung cuộc, U17 Việt Nam giành chiến thắng 2-1 đầy kịch tính trước U17 Australia, qua đó ghi tên mình vào trận chung kết giải U17 Đông Nam Á. Đây là thành quả xứng đáng cho tinh thần thi đấu kiên cường và sự hiệu quả trong những thời điểm quyết định của thầy trò HLV Roland.

Ban huấn luyện và cầu thủ U17 Việt Nam ăn mừng chiến thắng trước U17 Australia (Ảnh: VFF).