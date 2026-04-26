Hành trình vô địch ấn tượng của U17 Việt Nam ở giải Đông Nam Á 2026

U17 Việt Nam là đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất (19 bàn), để thủng lưới ít nhất (chỉ một bàn), là đội bóng duy nhất bất bại tại giải năm nay. Chúng ta thắng Malaysia 4-0, Timor Leste 10-0, hòa Indonesia 0-0 ở vòng bảng. Đoàn quân HLV Roland thắng Australia 2-1 ở bán kết và Malaysia 3-0 ở chung kết để vô địch Đông Nam Á tại Indonesia ngày 24/4.

Ngoài thành tích đồng đội, đội bóng của HLV Cristiano Roland còn “ẵm” luôn hai giải thưởng cá nhân quan trọng, đó là danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải (thuộc về Chu Ngọc Nguyễn Lực) và thủ môn xuất sắc nhất (thuộc về Lý Xuân Hòa).

Ngoài ra, với lần thứ 4 đoạt cúp (các năm 2006, 2010, 2017 và 2026), lập kỷ lục mới tại Đông Nam Á, thành tích của đội tuyển U17 Việt Nam còn là lời khẳng định cho chất lượng đào tạo trẻ của bóng đá trong nước, so với mặt bằng Đông Nam Á.

U17 Việt Nam lần thứ 4 vô địch Đông Nam Á (Ảnh: VFF).

Vượt trội về chất lượng kỹ thuật

Có thể nói, trong số 4 lần vô địch U17 Đông Nam Á từ trước đến giờ, ngôi vô địch năm nay đến theo cách trơn tru nhất. Trong suốt hành trình của mình, đội bóng của HLV Cristiano Roland chỉ trải qua một trận đấu khó khăn thực thụ, đó là trận bán kết gặp U17 Australia.

Đấy cũng là trận đấu duy nhất tại giải năm nay, U17 Việt Nam bị dẫn trước. Tuy nhiên, ngay cả khi bị dẫn bàn, U17 Việt Nam vẫn cho người xem cảm giác chúng ta có thể gỡ hòa bất cứ lúc nào.

Đây là cảm giác khá giống với cảm giác mà người hâm mộ bóng đá trong nước từng trải qua ở trận chung kết nội dung bóng đá nam SEA Games 33, diễn ra cuối năm ngoái, giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan.

Cảm giác tự tin đó đến từ chất lượng kỹ thuật của cầu thủ trẻ Việt Nam so với đối thủ. Ở SEA Games 33, U23 Thái Lan dẫn trước U23 Việt Nam đến 2 bàn, nhưng cả 2 bàn thắng dẫn trước của đội bóng xứ sở chùa vàng đều đến từ các pha phản công, từ các tình huống sút xa bất ngờ. Còn về khả năng kiểm soát bóng, phối hợp để hãm thành đối phương, U23 Việt Nam khi đó thực hiện tốt hơn.

Ở trận bán kết giải U17 Đông Nam Á 2026 cũng vậy, U17 Australia cũng dẫn trước, nhưng nhìn toàn cục, U17 Việt Nam là đội kiểm soát bóng tốt hơn, phối hợp nhịp nhàng hơn, tấn công đa dạng hơn.

U17 Việt Nam kiểm soát bóng tốt hơn cả U17 Australia (Ảnh: VFF).

Khi một đội thực hiện tốt khâu kiểm soát bóng, kiểm soát tốt các hướng tấn công, việc ghi bàn chỉ còn phụ thuộc vào khâu kết thúc. U23 Việt Nam ở SEA Games 33 và U17 Việt Nam mới vừa rồi kết thúc giỏi, họ lập tức ghi bàn và lội ngược dòng trước các đối thủ mạnh U23 Thái Lan và U17 Australia.

Và đây là chi tiết rất khác so với hình ảnh của chính các đội tuyển trẻ Việt Nam khi đối đầu với đại diện của các nền bóng đá hàng đầu khu vực.

Trước đây, các đại diện của bóng đá Việt Nam khi đụng độ các đại diện của bóng đá Thái Lan và trên nữa là Australia, chúng ta thường mất quyền kiểm soát bóng về tay đối thủ. Chúng ta thường chỉ trông chờ vào các đợt phản công để gây bất ngờ, chứ hầu như không thể tấn công trực diện đối thủ.

Hiện giờ, mọi điều đang đảo ngược, các đội bóng đến từ các nền bóng đá từng có lúc bỏ xa bóng đá Việt Nam mới là những đội mất quyền kiểm soát bóng về tay các cầu thủ Việt Nam. Họ mới là đội buộc phải chơi theo kiểu phản công rình rập, trước sức ép liên tục của chúng ta.

Đây là lời khẳng định cho chất lượng kỹ thuật của các cầu thủ nội đã được nâng lên cao hơn hẳn trước đây, khẳng định cho công tác đào tạo trẻ của hàng loạt học viện bóng đá trong nước đang đi đúng hướng. Đồng thời, đây cũng là lời khẳng định cho định hướng đúng của những nhà hoạch định chiến lược của bóng đá trong nước.

U17 Việt Nam trải qua hành trình trơn tru tại giải U17 Đông Nam Á năm nay (Ảnh: VFF).

Cựu Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF), cựu Phó Chủ tịch chuyên môn Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Dương Vũ Lâm bình luận: “Cầu thủ trẻ Việt Nam hiện nay tiến bộ rõ rệt về mặt thể hình, thể lực và kỹ thuật, hhọ được trang bị nền tảng tốt”.

“Những cầu thủ này khi được đặt vào tay đúng huấn luyện viên, họ sẽ được phát huy các thế mạnh của từng người. Hiện tại, HLV Cristiano Roland đang làm tốt điều đó”, ông Dương Vũ Lâm nói tiếp.

Sự quy củ của hệ thống thi đấu bóng đá trẻ trong nước

Mới thời gian ngắn trước đây, khi các đội U17 và U19 Việt Nam không đạt kết quả tốt ở các giải Đông Nam Á, từng có rất nhiều ý kiến chỉ trích bóng đá trẻ Việt Nam, chỉ trích VFF. Tuy nhiên, đó là thời điểm HLV Hoàng Anh Tuấn mới rời khỏi vị trí HLV của các đội trẻ cấp quốc gia, còn HLV Roland chưa tiếp quản vị trí này.

Buộc phải chia tay một HLV rất giỏi như ông Hoàng Anh Tuấn, trong khi chưa tìm được người thay thế xứng đáng, một số đội tuyển trẻ của bóng đá Việt Nam có chút “hụt hẫng” ở các giải quốc tế là điều khó tránh khỏi. Như cựu Phó Chủ tịch chuyên môn VFF Dương Vũ Lâm đã nói: “Cầu thủ giỏi luôn cần HLV phù hợp. HLV tốt mới có thể giúp cầu thủ nâng tầm tốt hơn”.

Chứ thật ra, ngay cả khi các đội U17 và U19 Việt Nam không đạt thành tích tốt ở các giải quốc tế trong khoảng 1-2 năm nay (tính cho đến trước khi đội tuyển U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á 2026), cũng không đồng nghĩa với việc bóng đá trẻ Việt Nam thụt lùi.

HLV Roland cho thấy ông phù hợp với các đội trẻ Việt Nam (Ảnh: VFF).

Ngược lại là đằng khác, bóng đá trẻ Việt Nam vẫn được vận hành rất bài bản. Việt Nam là nền bóng đá hiếm hoi tại Đông Nam Á duy trì hệ thống các giải trẻ cấp quốc gia liên tục qua từng năm, với đủ các cấp độ từ U9, U11, U13, U15, U17, U19 cho đến U21. Đây là điều không dễ thực hiện, liên quan đến vấn đề nguồn lực, kinh phí và sự kiên trì của những người làm bóng đá.

Nhìn sang quốc gia láng giềng Malaysia, đúng là họ chỉ cử thành phần từ 15 – 16 tham dự giải U17 Đông Nam Á năm nay. Tuy nhiên, nguyên nhân không phải là vì đội U17 Malaysia muốn thi đấu “chấp tuổi”.

Nguyên nhân thực chất đã được giới bóng đá và giới truyền thông Malaysia nhắc đến trước đó: Bóng đá Malaysia khuyết hẳn lực lượng U17 đúng nghĩa, nên họ buộc phải dùng các cầu thủ từ 15 – 16 tuổi thi đấu giải U17. Giới bóng đá Malaysia chỉ ra rằng việc nhập tịch ồ ạt cho cầu thủ gốc ngoại đã khiến cho công tác đào tạo trẻ ở Malaysia suy yếu.

Thành ra mới có chuyện ngay sau U17 Malaysia thua đậm U17 Việt Nam 0-3 trong trận chung kết tối 24/4, việc đầu tiên mà Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) thực hiện, thông qua Fanpage chính thức của tổ chức này, đó là “Chúc mừng vị trí Á quân”.

Họ hiểu rằng họ khó sánh với U17 Việt Nam về chất lượng cầu thủ, khi nhìn vào chất lượng đào tạo trẻ của hai nền bóng đá. Việc U17 Malaysia về nhì tại Đông Nam Á, chỉ sau U17 Việt Nam đã là thành công lớn, khi nhìn vào công tác đào tạo trẻ có phần "lồi lõm" của nền bóng đá này.

Thành công của đội U17 một lần nữa khẳng định chất lượng đào tạo trẻ của bóng đá Việt Nam (Ảnh: VFF).

Chính HLV Shukor Adan của U17 Malaysia cũng phải thốt lên: “Bóng đá Việt Nam mạnh ở mọi cấp độ. Không chỉ đội tuyển quốc gia, các đội bóng trẻ của họ cũng rất chất lượng”.

Các nền bóng đá khác ở Đông Nam Á cũng tương tự, Myanmar hay Philippines hiện không làm tốt công tác đào tạo trẻ, trong khi Indonesia và Thái Lan giai đoạn gần đây khá thất thường. Và, như đã nói, chất lượng kỹ thuật của cầu thủ trẻ Thái Lan và Indonesia vào lúc này không hơn chất lượng kỹ thuật của cầu thủ trẻ Việt Nam.

Nhìn rộng ra hơn nữa, ở độ cao hơn đội U17 một chút, đội U23 Việt Nam đang giữ vị thế độc tôn tại Đông Nam Á, với 3 ngôi vô địch SEA Games (2019, 2022 và 2025) trong 4 kỳ đại hội gần nhất, 3 lần liên tiếp vô địch U23 Đông Nam Á (2022, 2023 và 2025), 2 lần giành huy chương tại giải U23 châu Á (huy chương bạc năm 2018, huy chương đồng năm 2026), cho thấy bóng đá trẻ Việt Nam đang phát triển có lộ trình. Chúng ta không hề ăn may!

Sau giải U17 Đông Nam Á, U17 Việt Nam sẽ tham dự vòng chung kết U17 châu Á, khai diễn vào ngày 5/5 tới đây tại Saudi Arabia. Dĩ nhiên, từ sân chơi Đông Nam Á cho đến đấu trường châu Á vẫn là khoảng cách không nhỏ.

Nhưng với việc U17 Việt Nam thắng thuyết phục U17 Australia ở bán kết giải khu vực, chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng vào đoàn quân của HLV Cristiano Roland ở đấu trường châu lục, kỳ vọng và lộ trình phát triển đúng đắn của bóng đá trẻ nước nhà. "Quả ngọt" hôm nay đến từ bàn tay "vun trồng" đầy kiên trì của những người tâm huyết với bóng đá nội ngày hôm qua!