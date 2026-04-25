Thách thức rất lớn với U17 Việt Nam sau khi vô địch Đông Nam Á

Tối 24/4, U17 Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 3-0 trước U17 Malaysia để giành chức vô địch giải U17 Đông Nam Á. Như vậy, đoàn quân HLV Cristiano Roland trở thành đội bóng giàu thành tích nhất giải đấu với 4 lần đăng quang.

Đây là giải đấu mà U17 Việt Nam đã thể hiện tốt. Đội bóng đã giành chiến thắng 4, hòa 1, ghi 19 bàn thắng và chỉ thủng lưới 1 bàn.

U17 Việt Nam vô địch giải U17 Đông Nam Á (Ảnh: VFF).

Thầy trò HLV Roland đã có sự chuẩn bị hoàn hảo trước thềm giải U17 châu Á. Tuy nhiên, họ sẽ phải đối diện với thách thức rất lớn khi không có nhiều thời gian chuẩn bị cho giải đấu sắp tới.

Theo kế hoạch, đội U17 Việt Nam sẽ về nước vào ngày 26/4. Máy bay chở toàn đội dự kiến sẽ hạ cánh ở sân bay Nội Bài vào lúc 18h15. Sau khi về nước, toàn đội sẽ duy trì tập luyện ở Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Tới ngày 3/5, các thành viên của U17 Việt Nam sẽ lên đường sang Saudi Arabia chuẩn bị cho giải U17 châu Á.

Tại giải đấu này, đoàn quân HLV Roland sẽ đối đầu với U17 Hàn Quốc, U17 UAE và U17 Yemen. Trong đó, U17 Việt Nam sẽ thi đấu trận ra quân ở giải U17 châu Á gặp U17 Yemen vào lúc 0h ngày 7/5.

U17 Việt Nam chỉ có hơn một tuần chuẩn bị cho giải U17 châu Á (Ảnh: VFF).

Điều đó có nghĩa rằng, U17 Việt Nam chỉ có hơn một tuần để chuẩn bị cả thể chất, tinh thần lẫn chiến thuật trước giải U17 châu Á. Đây là giải đấu có ý nghĩa rất quan trọng. Nếu vượt qua vòng bảng (nằm trong nhóm hai đội đầu bảng), U17 Việt Nam sẽ giành vé tham dự World Cup U17.

Ở giải U17 châu Á 2025, U17 Việt Nam của HLV Roland chơi tốt khi hòa cả 3 đội bóng mạnh là U17 Australia, U17 Nhật Bản và U17 UAE. Đáng tiếc, đội bóng đã không thể giành vé tham dự World Cup U17. Do đó, lần này, đoàn quân HLV Roland đặt quyết tâm rất cao làm nên lịch sử.