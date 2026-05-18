U17 Việt Nam thua Australia: Nhìn thẳng sự thật, hướng tới World Cup

Thất bại “không bào chữa” của U17 Việt Nam

Không ít cổ động viên (CĐV) trên khắp Đông Nam Á đã bàng hoàng trước thất bại 0-3 của U17 Việt Nam trước U17 Australia tối 16/5 tại Australia. Bởi lẽ, vào tháng trước, đoàn quân HLV Cristiano Roland vừa đánh bại đối thủ này với tỷ số 2-1 đầy thuyết phục. Hay năm ngoái, U17 Việt Nam cũng trải qua trận hòa 1-1 khá hay với U17 Australia.

Tuy nhiên, bóng đá không giống như những phép tính logic. “Công thức chiến thắng” của hôm qua có thể không phù hợp trong hôm nay. U17 Australia có lẽ đã rút ra nhiều bài học từ hai kết quả liên tiếp không tốt trước U17 Việt Nam để tạo nên chiến thắng thuyết phục.

U17 Việt Nam thua kém về thể hình và thể lực so với U17 Australia (Ảnh: AFC).

So với trận đối đầu cách đây một tháng ở bán kết giải U17 Đông Nam Á, đội hình của U17 Australia không thay đổi nhiều nhưng rõ ràng, HLV Carl Veart đã nhìn ra được điểm yếu chí tử của U17 Việt Nam, đó là thể hình và thể lực.

Ở giải đấu này, U17 Việt Nam có thể chất khá khiêm tốn. Chiều cao trung bình của đoàn quân HLV Roland chỉ là 1,7343m và nặng 65,65kg. Con số này lép vế hoàn toàn so với U17 Australia. Họ sở hữu thể hình cao to với chiều cao trung bình 1,7948m (thứ 4 giải đấu) và cân nặng 72,26kg (thứ 3 giải đấu).

Chính vì thế, HLV Carl Veart đã chỉ đạo các học trò tận dụng triệt để lợi thế này. Hãy nhìn vào “độc chiêu” mới của U17 Australia, đó là ném biên dài. Chính phương án tiếp cận này đã giúp đội bóng xứ chuột túi mở ra bước ngoặt trận đấu. Từ tình huống ném biên thẳng vào vòng cấm, Henrique Oliveira đã bật cao đánh đầu chuyền cho Oliver O'Carroll dứt điểm cận thành mở tỷ số trận đấu.

Cần nói thêm rằng, trong những năm qua, các đội bóng Việt Nam từng khá nhiều lần bị khai thác điểm yếu về thể hình, thể lực theo cách như vậy. Đội tuyển quốc gia và các lứa trẻ Indonesia rất nhiều lần sử dụng “ngón đòn” ném biên dài để gây khó khăn cho hàng thủ các đội bóng Việt Nam. Hay đội tuyển Oman từng dùng chiêu đá phạt góc kiểu “ruồi bâu” để tạo ra sự khác biệt.

Nói vậy để thấy rằng, U17 Australia đã nghiên cứu kỹ U17 Việt Nam như thế nào. Ngoài bàn mở tỷ số, đội bóng xứ chuột túi cũng khai thác điểm yếu của U17 Việt Nam trong bàn thắng thứ hai. Đăng Khoa gần như không thể tranh chấp với Georgio Hassarati, trước khi tiền đạo của U17 Australia sút tung lưới thủ môn Xuân Hòa.

Có chi tiết đáng chú ý, HLV Cristiano Roland không thay đổi đội hình ra sân trong 7 trận đấu liên tiếp (trong đó có 4 trận đấu ở giải U17 châu Á). Điều đó cho thấy U17 Việt Nam không có chiều sâu lực lượng đủ tốt.

U17 Việt Nam cần phải cải thiện điểm yếu này nếu muốn tiến xa trong tương lai (Ảnh: VFF).

Ngoài 11 cầu thủ đá chính, đội bóng trẻ của Việt Nam không có gương mặt đủ sức thay đổi cục diện trên băng ghế dự bị. Ở giải U17 châu Á, chỉ có một cầu thủ dự bị tỏa sáng sau khi vào sân là Đậu Quang Hưng (ghi bàn quyết định vào lưới U17 Yemen). Tuy nhiên, ở những trận sau đó, Quang Hưng cũng không tạo nên sự khác biệt.

Việc thiếu chiều sâu đội hình khiến U17 Việt Nam gặp khó. Những cầu thủ đá chính có dấu hiệu xuống sức vì thi đấu liên tục với mật độ 3 ngày/trận. Trước lối chơi pressing (gây áp lực) rất lớn từ U17 Australia, các cầu thủ Việt Nam không còn đủ sức và linh hoạt. Khá nhiều đợt tấn công của U17 Việt Nam bị bẽ gãy một cách dễ dàng.

Hay như trận đấu với U17 Hàn Quốc, U17 Việt Nam cũng bộc lộ nhiều hạn chế về thể lực. Đội bóng xứ kim chi đã tận dụng tốt lợi thế để ghi 4 bàn trong 10 phút cuối, lội ngược dòng ngoạn mục. Ngoài ra, U17 Việt Nam cũng thiếu sự đột biến trong tình thế khó khi những cầu thủ dự bị không tạo ra sự khác biệt.

Chia sẻ với báo Dân trí trước khi U17 Việt Nam gặp U17 Australia, chuyên gia Jernej Kamensek đã nhìn nhận thẳng về điểm yếu của đoàn quân HLV Slovenia. Nhà môi giới người Slovenia nói: “Các cầu thủ đôi khi mất tập trung trước sức ép liên tục. Việc triển khai bóng ở trung lộ của đội bóng cũng khá dễ đoán. Đó là lý do họ dễ bị tổn thương trước những pha tấn công trực diện, đưa bóng ra phía sau hậu vệ cánh”.

Nhìn vào điểm yếu, hướng tới World Cup

Về cơ bản, người hâm mộ Việt Nam đón nhận trận thua của đội nhà trước U17 Australia khá nhẹ nhàng. Bởi lẽ, đoàn quân HLV Roland đã hoàn thành mục tiêu giành vé tham dự World Cup lần đầu tiên trong lịch sử.

Thực tế, nếu xét toàn bộ giải đấu, U17 Việt Nam đã thi đấu khá tốt. Như HLV Roland đúc kết: “Chúng ta vừa vô địch Đông Nam Á, vừa giành vé đi World Cup dù không có nhiều thời gian chuẩn bị. Trong thời gian qua, thầy luôn đặt ra yêu cầu rất cao với các em, nhưng bây giờ điều thầy có thể nói là thầy thực sự tự hào về các em.

U17 Việt Nam nhận được nhiều bài học sau trận thua trước U17 Australia (Ảnh: AFC).

Chỉ trong vòng 1 tháng, chúng ta đã hoàn thành hai mục tiêu lớn. Những gì các em trải qua vô cùng khó khăn. Việc toàn đội chỉ có 10 ngày tập luyện trước khi giải đấu nhưng đã đạt được thành tích như vậy là điều không dễ dàng. Thầy biết cả nước Việt Nam tự hào về các em”.

U17 Việt Nam còn “thu hoạch” nhiều điều hơn là kết quả. Dưới sự dẫn dắt của HLV Roland, các cầu thủ Việt Nam đã tạo thành tập thể gắn kết, với lối chơi được định hình rõ ràng và thể hiện được sự tự tin cao độ.

Càng về sau này, các lứa trẻ của Việt Nam càng tự tin thể hiện mình. Họ không còn e ngại đối đầu với những đối thủ hàng đầu châu lục khi được trang bị kỹ năng, có tâm lý tốt và được tiếp cận với giáo án chiến thuật từ những nền bóng đá hiện đại.

Chuyên gia Jernej Kamensek nhận xét: “Nhìn chung, tôi thấy đội bóng đã có sự gắn kết. Họ có cường độ hoạt động cao và tính kỷ luật chiến thuật rõ ràng. Đội bóng của HLV Roland thi đấu phòng ngự có tổ chức, kết hợp với phản công nhanh, dựa vào lối chơi pressing chặt chẽ ở tuyến giữa và lối chơi tấn công biên tốc độ. Nhìn U17 Việt Nam thi đấu, chúng ta có thể thấy rõ ban huấn luyện đã làm tốt công việc của mình và bóng đá trẻ Việt Nam đã có sự tiến bộ nhất định”.

“U17 Việt Nam có cấu trúc đội hình tốt, phát huy được thể chất, sở hữu những pha phản công tốc độ và có khả năng dứt điểm hiệu quả. Ngoài ra, đội bóng còn được đánh giá cao ở khả năng tổ chức các tình huống cố định. Tôi nghĩ ảnh hưởng từ các HLV nước ngoài rất rõ ràng. HLV Roland thực sự là lựa chọn tuyệt vời”, vẫn là lời chuyên gia Jernej Kamensek.

Điều nguy hiểm với lứa trẻ chính là… chiến thắng quá nhiều. Trước thất bại 1-4 khi gặp U17 Hàn Quốc, U17 Việt Nam từng trải qua 18 trận bất bại liên tiếp. Giờ đây, đội bóng của HLV Roland tiếp tục chịu thêm “gáo nước lạnh” trước U17 Australia ngay sau khi giành vé tham dự World Cup.

Sự hưng phấn cũng giống như áp lực. Nếu sự hưng phấn ấy được bơm quá căng, nó có thể tạo ra tác dụng ngược. Đôi khi, với những cầu thủ trẻ, một thất bại đúng lúc có ý nghĩa hơn cả chức vô địch.

U17 Việt Nam có tiềm năng phát triển lớn và sẵn sàng hướng tới World Cup (Ảnh: AFC).

Tuổi trẻ cần nhiều va vấp để trưởng thành, thay vì bị “nhốt” trong men say chiến thắng. Quả bóng đôi khi cần phải xì hơi, để nạp đầy thêm sự hưng phấn, trải nghiệm mới. Giống như phân tích ở trên, U17 Việt Nam có không ít điểm yếu. Chỉ sau những thất bại trước U17 Hàn Quốc hay U17 Australia, thầy trò HLV Roland mới nhận ra điều đó. Hay nói theo cách khác, U17 Việt Nam chấp nhận lùi một bước để hướng tới mục tiêu xa hơn.

Vào cuối năm, thầy trò HLV Roland sẽ bước ra hành trình ở giải đấu đỉnh cao là World Cup U17. Như lời HLV Carl Veart, việc được thi đấu ở giải đấu cấp độ thế giới là cơ hội tuyệt vời để các cầu thủ trẻ tiến bộ.

Ông nói: “Việc được thi đấu ở World Cup là cơ hội tuyệt vời để các cầu thủ U17 Australia tiếp xúc với bóng đá đỉnh cao. Đó là điều cần thiết cho những cầu thủ trẻ. Việc được tiếp xúc với môi trường bóng đá chất lượng càng sớm càng tốt rất có ích cho sự phát triển của họ”.

Vì vậy, điều quan trọng nhất với U17 Việt Nam lúc này là cần nghỉ ngơi, tiếp tục trau dồi, trước khi bước vào hành trình lớn. HLV Roland nhắn nhủ với các học trò: “Chúng ta muốn có thêm thời gian để chuẩn bị cho World Cup và đạt trạng thái tốt nhất. Thầy biết thể lực là vấn đề rất quan trọng với đội. Bây giờ chúng ta sẽ nghỉ ngơi trước, nhưng thầy sẽ cố gắng để toàn đội sớm quay lại tập luyện cùng nhau”.

Tương lai của các cầu thủ U17 Việt Nam có thể bắt đầu từ cú ngã ngày hôm nay…