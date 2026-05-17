Báo Indonesia và Thái Lan lên tiếng khi U17 Việt Nam bị loại ở giải châu Á

U17 Việt Nam thua 0-3 U17 Australia ở tứ kết giải châu Á

U17 Việt Nam đã không giành vé đi tiếp ở giải U17 châu Á tại Saudi Arabia. Trong trận tứ kết với U17 Australia diễn ra vào rạng sáng 17/5, U17 Việt Nam đã hứng chịu thất bại với tỷ số 0-3. Dù bị loại nhưng đoàn quân HLV Cristiano Roland vẫn ngẩng cao đầu rời khỏi giải đấu. Đội bóng đã hoàn thành mục tiêu giành vé tham dự World Cup.

U17 Việt Nam thất bại trước U17 Australia (Ảnh: VFF).

Trang Seasia Goal (Indonesia) bình luận: “Hành trình của U17 Việt Nam khép lại ở vòng tứ kết. Dù vậy, đó vẫn là một chiến dịch đáng tự hào khi họ đã giành vé dự giải U17 World Cup 2026”.

Ở dưới bài viết, nhiều cổ động viên (CĐV) trên khắp Đông Nam Á đã động viên U17 Việt Nam sau hành trình đã qua ở giải U17 châu Á. Dưới đây là một vài ý kiến tiêu biểu:

“Dù sao thì U17 Việt Nam vẫn đáng khen. Họ là đội bóng duy nhất của Đông Nam Á góp mặt ở World Cup U17”.

“Không có gì thất vọng cả. U17 Việt Nam lọt vào vòng tứ kết là tuyệt vời rồi”.

“Ở trận đấu với U17 Australia, U17 Việt Nam không thể hiện đúng sức. Hàng công không tận dụng được cơ hội, còn hàng thủ mắc sai lầm. Nhiều cầu thủ xuống sức, khiến cho hệ thống của U17 Việt Nam không phát huy hiệu quả”.

“Trận thua trước U17 Australia là tốt cho U17 Việt Nam. Họ đã nhận ra nhiều điểm yếu”.

“U17 Việt Nam vẫn có triển vọng phát triển. Tuy nhiên, họ cần lộ trình thích hợp để thành công”.

U17 Việt Nam trải qua hành trình đáng khen ngợi (Ảnh: AFC).

Trong khi đó, tờ Ball Thai (Thái Lan) thừa nhận: “U17 Việt Nam đã cố gắng hết sức nhưng vẫn còn thua kém khá xa U17 Australia về trình độ. Đội bóng xứ chuột túi đã áp đảo trong 60 phút đầu tiên và dẫn trước 2-0.

Mặc dù U17 Việt Nam đã nỗ lực gỡ hòa trong hiệp 2 nhưng họ không thành công. Trái lại, U17 Việt Nam còn thủng lưới thêm ở phút 75.

Hành trình của U17 Việt Nam ở giải U17 châu Á đã dừng lại. Trong khi đó, U17 Australia sẽ chạm trán với U17 Trung Quốc trong trận bán kết. Đội bóng xứ chuột túi đứng trước cơ hội lần đầu tiên lọt vào trận chung kết U17 châu Á trong lịch sử”.