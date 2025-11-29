Tính toán của HLV Kim Sang Sik trước thềm SEA Games 33

Đánh giá các đối thủ tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33, HLV Kim Sang Sik cho biết mục tiêu đầu tiên là giành quyền vượt qua vòng bảng. Ông nhận định Lào là đội không được đánh giá cao bằng Malaysia, nhưng U22 Việt Nam vẫn phải chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận mở màn nhằm hướng đến kết quả tốt nhất, thậm chí cố gắng ghi nhiều bàn thắng để tạo lợi thế.

Riêng Malaysia được xem là bài test khó hơn, đòi hỏi phân tích chi tiết và điều chỉnh phù hợp. “Tôi sẽ theo dõi sát trận đấu giữa Lào và Malaysia để hoàn thiện phương án cho trận đấu ở lượt cuối”, HLV Kim Sang Sik cho biết.

HLV Kim Sang Sik sẵn sàng cho SEA Games 33 (Ảnh: VFF).

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng chia sẻ việc rút gọn danh sách xuống còn 23 cầu thủ là thử thách rất khó khăn. “Tôi mất ngủ vì phải lựa chọn. Tất cả cầu thủ đều tập luyện và sinh hoạt chuyên nghiệp, nhưng tôi buộc phải đưa ra quyết định tốt nhất cho đội tuyển”, ông nói.

HLV Kim Sang Sik đồng thời gửi lời cảm ơn HLV Polking và CLB CAHN vì đã tạo điều kiện để ba cầu thủ Đình Bắc, Minh Phúc và Lý Đức lên tập trung sớm hơn dự kiến.

Về trận mở màn gặp U22 Lào, HLV Kim Sang Sik khẳng định đây là bước khởi đầu quan trọng: “Trận đầu luôn khó. Chúng tôi đã phân tích kỹ để xây dựng phương án tấn công hiệu quả nhất, cố gắng ghi nhiều bàn thắng nhằm tạo lợi thế ngay từ đầu”.

Khi được hỏi về chỉ tiêu giành Huy chương Vàng, HLV Kim Sang Sik thừa nhận cảm giác vừa hồi hộp vừa hào hứng khi chuẩn bị bước vào kỳ SEA Games đầu tiên trên cương vị HLV trưởng. “Tôi và các cầu thủ sẽ cố gắng hết sức để giành kết quả tốt nhất”, ông nhấn mạnh.

Theo kế hoạch, sau buổi tập chiều nay (29/11), HLV Kim Sang Sik sẽ chốt danh sách 23 cầu thủ chính thức. Toàn đội sẽ di chuyển sang Bangkok vào sáng 1/12 để bắt đầu hành trình thi đấu tại Đại hội thể thao Đông Nam Á.

Trước thềm SEA Games 33, các tuyển thủ U22 Việt Nam đã nhận được sự động viên tinh thần quý báu từ Nhà tài trợ Đồng hành chính thức, Rohto-Mentholatum (Việt Nam). Đại diện Nhà tài trợ đã có mặt tại khách sạn nơi đội tuyển đóng quân, để trao tặng những món quà sức khỏe, cũng là lời chúc và sự động viên tinh thần để tiếp thêm năng lượng tích cực cho toàn đội cho toàn đội ngay trước giai đoạn tập luyện quan trọng.

Trong khuôn khổ buổi gặp mặt, Rohto-Mentholatum cũng tổ chức hoạt động soi da và khám mắt miễn phí cho các cầu thủ bởi đội ngũ chuyên môn, góp phần đảm bảo sức khỏe toàn diện trong suốt quá trình thi đấu, khẳng định cam kết đồng hành toàn diện - không chỉ hỗ trợ tài chính mà còn chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần, tiếp lửa để các tuyển thủ thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo.

Hoạt động này tiếp tục khẳng định cam kết “Moving the Heart” mà Rohto theo đuổi: chạm đến cảm xúc, mang đến sự đồng hành chân thành và góp phần tiếp sức mạnh mẽ cho thế hệ trẻ Việt Nam. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn kết hợp với tinh thần hưng phấn từ sự quan tâm của người hâm mộ và Nhà tài trợ như Rohto-Mentholatum là bệ phóng vững chắc, hứa hẹn một kỳ SEA Games bùng nổ của U22 Việt Nam.