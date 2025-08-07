Tuyển nữ Myanmar thắng sốc U23 Australia, Philippines đánh bại Timor Leste

Tuyển nữ Myanmar bất ngờ đánh bại Australia

Australia là đội bóng duy nhất sử dụng lực lượng U23 tại giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025. Đây là quy định của giải đấu, do trình độ bóng đá của xứ sở chuột túi quá chênh lệch so với các nền bóng đá ở Đông Nam Á. Australia phải sử dụng lực lượng trẻ để giảm bớt sự chênh lệch này.

U23 Australia bất ngờ để thua Myanmar (Ảnh: VFF).

Dù vậy, U23 Australia vẫn được đánh giá rất cao. Chính vì thế, thất bại 1-2 của họ trước Myanmar chiều nay là bất ngờ rất lớn.

Myanmar dẫn trước hai bàn ở các phút 32 và 47, lần lượt nhờ công của May Thet Mon Myint và Win Theingi Tun.

Mãi đến phút 84, đội tuyển nữ U23 Australia mới tìm được một bàn gỡ, nhờ công của Holly Furphy. Dù vậy, bàn thắng vừa nêu không thể giúp U23 Australia tránh khỏi thất bại trong ngày ra quân.

Philippines thắng đậm Timor Leste (Ảnh: ASEAN Football).

Ngay sau đó, ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch Philippines có chiến thắng đậm 7-0 trước Timor Leste.

Các bàn thắng của Philippines trong trận đấu này được thực hiện bởi Schinaman ở phút 2, Quezada ở phút 7 và 32, Hali Long ở phút 9, Tolentin ở phút 57 và 64, cùng Wyrzynski ở phút 75.

Tuyển nữ Philippines thắng đậm Timor Leste

Chiến thắng này giúp Philippines tạm dẫn đầu bảng B sau lượt trận đầu tiên. Xếp nhì bảng là Myanmar, tiếp theo là các đội U23 Australia và Timor Leste.

Ngày 10/8 tới đây, Myanmar sẽ đối đầu với đội bóng dưới cơ Timor Leste. Còn U23 Australia sẽ chạm trán với Philippines.