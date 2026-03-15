Tuyển nữ Nhật Bản thắng Philippines 7-0, xác định các cặp đấu bán kết

Lịch thi đấu bán kết giải vô địch nữ châu Á 2026 17h ngày 17/3, Australia – Trung Quốc 16h ngày 18/3, Hàn Quốc – Nhật Bản Lịch thi đấu vòng play-off 10h ngày 19/3, Uzbekistan – Philippines 16h ngày 19/3, Triều Tiên – Đài Loan

Tuyển nữ Nhật Bản thắng đậm Philippines 7-0

Dù là ĐKVĐ SEA Games, nhưng đội tuyển nữ Philippines vẫn không phải là đối thủ xứng tầm với đội cựu vô địch World Cup Nhật Bản, trong trận tứ kết diễn ra trưa nay (theo giờ Việt Nam), trên sân vận động Australia, ở Sydney.

Nhật Bản vào bán kết giải vô địch châu Á 2026, giành vé dự World Cup 2027 (Ảnh: AFC).

Đội tuyển bóng đá nữ Nhật Bản chiếm ưu thế hoàn toàn trước đội bóng đến từ Đông Nam Á. Philippines chỉ có thể chơi phòng ngự, kiềm chân các cầu thủ nữ Nhật Bản cho đến hết thời gian thi đấu chính thức của hiệp một.

Philippines bắt đầu sụp đổ từ những phút bù giờ của hiệp thi đấu đầu tiên. Phút bù giờ thứ hai của hiệp một, Mina Tanaka mở tỷ số cho đội bóng nữ đến từ xứ sở mặt trời mọc.

Chỉ một phút sau đó, cách biệt được nhân đôi cho Nhật Bản. Người ghi bàn cho đội cựu vô địch World Cup trong tình huống này là Toko Koga.

Để thủng lưới hai bàn sau nửa thời gian thi đấu đầu tiên, Philippines buộc phải đẩy cao đội hình tấn công ở nửa thời gian thi đấu thứ nhì của trận đấu. Nhưng Philippines càng dâng cao tấn công, họ càng thủng lưới nhiều hơn, khi mà hàng thủ của họ đã bị dàn mỏng.

Philippines sẽ thi đấu trận play-off tranh vé vớt với Uzbekistan (Ảnh: AFC).

Nhật Bản ghi thêm đến 5 bàn trong hiệp thi đấu thứ hai, lần lượt nhờ công của Remina Chiba ở phút 65, Matsukubo ở phút 67, Toko Koga ở phút 76, Tanikawa ở phút 86 và Riko Ueki ở phút 90.

Thắng đậm Philippines 7-0, Nhật Bản vào bán kết gặp đội tuyển nữ Hàn Quốc. Trận bán kết còn lại sẽ diễn ra giữa đội chủ nhà Australia gặp ĐKVĐ Trung Quốc. Các trận bán kết diễn ra ngày 17 và 18/3.

Còn Philippines sẽ thi đấu trận play-off tranh vé vớt dự World Cup gặp Uzbekistan. Cặp đấu play-off còn lại sẽ diễn ra giữa Triều Tiên và Đài Loan. Các trận đấu vòng play-off khu vực châu Á diễn ra ngày 19/3.

Các đội thắng ở vòng play-off khu vực châu Á sẽ giành vé dự World Cup 2027. Còn hai đội thua ở vòng play-off khu vực châu Á sẽ tham dự vòng play-off liên lục địa, với các đối thủ thuộc các châu lục khác.