Thắng Triều Tiên, tuyển nữ Australia giành vé vào bán kết giải châu Á

Tuyển nữ Australia thắng Triều Tiên 2-1 ở tứ kết giải châu Á

Trận tứ kết đầu tiên của giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2026 diễn ra chiều nay (13/3, theo giờ Việt Nam) giữa chủ nhà Australia và Triều Tiên, trên sân Perth Rectangular, tại thành phố Perth (Australia).

Bóng mới lăn 9 phút, đội chủ nhà đã có bàn thắng mở tỷ số. Trong pha bóng này Sam Kerr cướp được bóng từ hậu vệ đội Triều Tiên, cô chuyền cho trung vệ Alanna Kennedy trong pha lên tham gia tấn công, tung cú sút đưa bóng qua đầu thủ môn đối phương. Alannan Kennedy ghi bàn giúp đội tuyển nữ Australia dẫn trước 1-0.

Đội tuyển nữ Australia giành quyền vào bán kết (Ảnh: AFC).

Bàn thắng vừa nêu giúp cho tinh thần của đội tuyển nữ Australia hưng phấn thấy rõ. Phút 47, cách biệt được nhân đôi cho đội bóng nữ xứ sở chuột túi.

Lần này, cầu thủ kỳ cựu Sam Kerr trực tiếp lập công. Cô đi bóng vào khu vực 16m50 của đối phương, rồi sút bóng rất căng, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Australia.

Không chấp nhận thất bại, Triều Tiên đẩy cao đội hình gây sức ép. Phút 65, Chan Un Yong nhen nhóm hy vọng cho đội khách.

Kyong Yong là người chuyền bóng, để Chan Un Yong đưa bóng vào lưới đối phương, ghi bàn thu ngắn cách biệt xuống còn 1-2 cho Triều Tiên.

Dù vậy, đấy cũng là tất cả những gì mà đội bóng Đông Bắc Á làm được trong trận đấu này. Thua 1-2, Triều Tiên dừng bước ở vòng tứ kết. Australia vào bán kết gặp đội thắng trong cặp đấu giữa đội tuyển nữ Trung Quốc và đội tuyển nữ Đài Loan.

Đội thua trong cặp đấu này sẽ gặp Triều Tiên ở trận play-off châu Á, tranh vé vớt dự vòng chung kết World Cup 2027.