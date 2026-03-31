Ngày đặc biệt của bóng đá Đông Nam Á, hướng đến kỷ lục

Hiện tại, 3 đội bóng Đông Nam Á đã chắc chắn giành suất vào VCK Asian Cup 2027 là Indonesia, Singapore và đội tuyển Việt Nam.

Trong số này, Indonesia là đội đầu tiên của khu vực lọt vào VCK giải vô địch châu Á năm tới, sau khi đội bóng xứ sở vạn đảo lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026.

Thái Lan (áo xanh) đang cố gắng theo chân đội tuyển Việt Nam, giành vé vào VCK Asian Cup 2027 (Ảnh: ASEAN Football).

Tiếp theo là Singapore, đội bóng đảo quốc sư tử giành suất dự VCK Asian Cup 2027 sớm trước một lượt đấu thuộc vòng loại thứ 3 giải vô địch châu Á. Singapore giành suất này sau khi có chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Hong Kong (Trung Quốc) vào ngày 18/11/2025, tại bảng C vòng loại thứ 3.

Đội kế tiếp thuộc Đông Nam Á có được vé vào VCK là đội tuyển Việt Nam, sau ngày 5/3. Sau khi AFC xử thua đội tuyển Malaysia 0-3 ở các trận gặp Việt Nam (ngày 10/6/2025) và Nepal (ngày 25/3/2025), tại vòng loại Asian Cup, đội bóng của HLV Kim Sang Sik chính thức vươn lên dẫn đầu bảng F.

Đội tuyển Việt Nam hiện có 15 điểm, hơn đội nhì bảng Malaysia đến 6 điểm, trong khi vòng loại Asian Cup 2027 chỉ còn một lượt đấu nữa là kết thúc.

Đêm nay, bóng đá khu vực có thể có thêm hai đội nữa giành suất đến VCK Asian Cup, diễn ra đầu năm sau ở Saudi Arabia, đó là Thái Lan tại bảng D và Philippines tại bảng A vòng loại.

Ở bảng A, Philippines hiện có 13 điểm, tạm xếp thứ hai. Họ bằng điểm với đội đầu bảng Tajikistan, nhưng kém chỉ số phụ.

Đội tuyển Việt Nam nằm trong nhóm 3 đội Đông Nam Á đã chắc chắn có vé đi tiếp (Ảnh: VFF).

Nếu Philippines thắng Tajiksitan trong trận đấu diễn ra tại Hisar (Tajikistan) đêm nay, họ sẽ chính thức lên ngôi đầu bảng A và giành suất vào VCK.

Tương tự như thế là trường hợp của Thái Lan ở bảng D. Đội bóng xứ sở chùa vàng có 12 điểm, tạm xếp thứ hai, bằng điểm với đội đầu bảng Turkmenistan, nhưng kém chỉ số phụ.

Nếu Thái Lan thắng Turkmenistan trong trận đấu diễn ra tối nay, trên sân Rajamangala tại Bangkok (Thái Lan), họ sẽ vượt qua đối thủ, lên đứng đầu bảng đấu này.

Điều đó có nghĩa là bóng đá Đông Nam Á có thể giành tối đa 5 suất dự VCK Asian Cup 2027, kỷ lục mới của bóng đá khu vực.

Trước đây, kỷ lục cũ về số đội Đông Nam Á tham dự từng kỳ VCK Asian Cup là 4 đội. Đầu tiên là tại Asian Cup 2007. Khi đó, 4 đội Thái Lan, Việt Nam, Indonesia và Malaysia đồng loạt dự VCK với tư cách chủ nhà, mỗi đội đăng cai một bảng.

Lần thứ hai là tại Asian Cup 2023 (diễn ra đầu năm 2024), 4 đội Thái Lan, Việt Nam, Malaysia và Indonesia lại xuất hiện ở VCK. Trong đó, Indonesia và đội tuyển Việt Nam chung bảng D.