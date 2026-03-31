Xuân Son lập cú đúp, tuyển Việt Nam thắng thuyết phục Malaysia

Đội tuyển Việt Nam đã có màn trình diễn thuyết phục, đánh bại Malaysia 3-1 trong trận tái đấu thuộc khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra tối 31/3 trên sân Thiên Trường. Chiến thắng này không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn giúp "Những chiến binh Sao vàng" khẳng định vị thế và lấy lại niềm tin sau thất bại ở lượt đi (dù sau đó AFC đã xử Việt Nam thắng 3-0).

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, hai đội đã thể hiện quyết tâm cao độ bằng lối chơi nhanh và sẵn sàng đẩy cao tốc độ tấn công. Sự chủ động của đội chủ nhà sớm được cụ thể hóa ở phút thứ 6. Từ một tình huống phạt góc, trung vệ Đỗ Duy Mạnh bật cao đánh đầu hiểm hóc, mở tỷ số 1-0 cho tuyển Việt Nam.

Các cầu thủ Việt Nam ăn mừng bàn thắng mở tỷ số (Ảnh: Hải Long).

Có bàn thắng sớm, tuyển Việt Nam càng thi đấu hưng phấn, kiểm soát bóng tốt và triển khai nhiều pha phối hợp mạch lạc. Trong khi đó, Malaysia gặp khó khăn trong việc tổ chức tấn công và thường xuyên bị đặt vào thế chống đỡ. Trong 45 phút đầu tiên, tuyển Việt Nam còn một vài lần có cơ hội ghi bàn thứ hai, nổi bật là tình huống Hoàng Đức sút trúng cột dọc. Malaysia cũng có một vài cơ hội nhưng đều dứt điểm ra ngoài.

Thế trận tiếp tục nghiêng về phía đội chủ nhà sau giờ nghỉ. Phút 51, tiền đạo Nguyễn Xuân Son, người được kỳ vọng lớn và đã hoàn toàn sung sức trước trận đấu, đánh đầu đưa bóng vào góc gần sau đường kiến tạo của Hoàng Hên nâng tỷ số lên 2-0. Chỉ 8 phút sau, Xuân Son tiếp tục để lại dấu ấn, hoàn tất cú đúp với đánh đầu chính xác, giúp tuyển Việt Nam dẫn trước 3-0 và gần như định đoạt trận đấu.

Xuân Son để lại dấu ấn với cú đúp vào lưới Malaysia (Ảnh: Thành Đông).

Dẫn cách biệt lớn, tuyển Việt Nam chủ động giảm nhịp độ, ưu tiên kiểm soát bóng và giữ thế trận an toàn. Malaysia nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ và có được thành quả ở phút 76. Từ chấm phạt đền, Endrick dứt điểm thành công, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3.

Những phút còn lại, Malaysia cố gắng đẩy cao đội hình nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự chắc chắn của đội chủ nhà. Tuyển Việt Nam duy trì sự tập trung và bảo toàn lợi thế đến hết trận. Tuyển Việt Nam kết thúc vòng loại với 6 trận toàn thắng, đứng đầu bảng F và giành quyền dự vòng chung kết.