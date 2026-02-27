Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lên đường dự giải vô địch châu Á

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam xuất phát từ sân bay Nội Bài (Hà Nội), quá cảnh ở TPHCM, trước khi nối chuyến sang Perth (Australia). Dự kiến, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ đến xứ sở chuột túi vào sáng 28/2.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lên đường sang Australia dự World Cup (Ảnh: VFF).

Để chuẩn bị cho giải vô địch châu Á năm nay, đội bóng của HLV Mai Đức Chung đã tập trung từ ngày 15/1. Sau đó, đội có chuyến tập huấn tại Trung Quốc, từ ngày 7/2 đến 14/2.

Tại đây, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam có hai trận giao hữu với đội tuyển Trung Quốc, một đội bóng rất mạnh. Họ là đương kim vô địch châu Á, đồng thời từng là Á quân World Cup (năm 1999), Á quân Olympic (năm 1996).

Tại giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2026, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nằm ở bảng C cùng với các đội Nhật Bản, Ấn Độ và Đài Loan (Trung Quốc). Trong số này, Nhật Bản là đội mạnh nhất, từng hai lần vô địch châu Á (2014, 2018), vô địch World Cup (2011).

Mục tiêu của đội bóng trong tay HLV Mai Đức Chung tại giải vô địch châu Á năm nay là vượt qua vòng bảng, sau đó hướng đến vé dự World Cup 2027.

Theo điều lệ của giải vô địch châu Á 2026, 4 đội thắng ở tứ kết sẽ vào thẳng vòng chung kết (VCK) World Cup vào năm sau. 4 đội thua ở tứ kết sẽ được chia làm hai cặp đấu, thi đấu vòng playoff châu lục.

Hai đội thắng ở các cặp đấu play-off châu lục sẽ vào VCK World Cup 2027. Hai đội thua ở các cặp đấu playoff châu lục sẽ thi đấu vòng playoff liên lục địa, tranh vé vớt dự World Cup với các đội thuộc các lục địa khác.

Giải vô địch bóng đá nữ châu Á sẽ diễn ra từ ngày 1/3 đến 21/3, tại Australia.