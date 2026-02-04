Báo Indonesia bình luận khi đội nhà thắng nghẹt thở tuyển futsal Việt Nam

Trong trận tứ kết giải futsal châu Á 2026 diễn ra tại sân Arena Indonesia vào tối 3/2, tuyển futsal Việt Nam đã thất bại đáng tiếc với tỷ số 2-3 trước Indonesia. Ở trận đấu này, đội bóng xứ vạn đảo dẫn trước 2-0 nhưng sau đó, futsal Việt Nam không chùn bước.

Tuyển futsal Việt Nam dừng bước ở bán kết sau thất bại trước Indonesia (Ảnh: AFC).

Đội bóng của HLV Diego Giustozzi đã vùng lên và rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 24 do công của Đa Hải. Chỉ một phút sau, Indonesia có bàn nâng tỷ số lên 3-1. Phút 35, Đa Hải tiếp tục tỏa sáng với bàn gỡ 2-3 cho tuyển futsal Việt Nam.

Đáng tiếc, "Những chiến binh sao vàng" không thể ghi bàn thắng gỡ hòa trong những phút cuối và chấp nhận dừng bước ở vòng tứ kết.

Bình luận về trận đấu này, tờ Bola giật tít: “Lịch sử được tạo nên. Indonesia đánh bại tuyển futsal Việt Nam để vào bán kết giải châu Á”. Trong bài viết, tờ báo này nhấn mạnh: “Đội futsal Indonesia đã làm nên lịch sử khi lần đầu góp mặt ở vòng bán kết giải futsal châu Á khi trải qua trận đấu nhọc nhằn trước tuyển futsal Việt Nam.

Ở vòng bán kết, đoàn quân của HLV Hector Souto sẽ gặp đội bóng rất mạnh là Nhật Bản. Indonesia sẵn sàng tạo nên lịch sử mới”.

Trong phần tường thuật bài viết, tờ Bola cũng khen ngợi Đa Hải, người lập cú đúp cho tuyển futsal Việt Nam. Họ viết: “Đa Hải đã có màn trình diễn xuất sắc trong hiệp 2 nhưng nỗ lực của anh là chưa đủ để giúp tuyển futsal Việt Nam đi tiếp”.

Tờ CNN Indonesia có bài viết: “Chiến thắng lịch sử của futsal Indonesia”. Tờ báo này khen ngợi tinh thần thi đấu của futsal Việt Nam. Họ viết: “Dù bị dẫn trước 2 bàn nhưng tuyển futsal Việt Nam không chùn bước. Đặc biệt, bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 của Đa Hải đã thổi bùng khát khao chiến thắng của tuyển futsal Việt Nam. Tuy nhiên, họ lại không thể xuyên thủng mành lưới của Indonesia”.

Dù rất nỗ lực nhưng tuyển futsal Việt Nam không thể san bằng tỷ số trước Indonesia (Ảnh: AFC).

Tờ CNN Indonesia nói về chiến thắng của đội nhà: “Chiến thắng trước tuyển futsal Việt Nam đảm bảo cho Indonesia tấm vé vào bán kết giải futsal châu Á lần đầu tiên trong lịch sử.

Thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo trong quá khứ chỉ là vào tứ kết ở giải đấu năm 2022. Sự cổ vũ của hàng ngàn người hâm mộ có mặt tại sân Arena Indonesia sẽ tiếp thêm động lực cho đội bóng ở trận đấu bán kết với Nhật Bản”.

Trong khi đó, tờ Suara cho rằng đội futsal Indonesia đã thể hiện được bản lĩnh ở thời điểm tuyển futsal Việt Nam cho thấy sự nguy hiểm khi dồn toàn đội hình lên tìm kiếm bàn thắng. Tờ báo này đánh giá rằng tuyển futsal xứ vạn đảo ngày càng tiến bộ và đi xa hơn rất nhiều so với họ trong quá khứ.

Trận bán kết giữa Indonesia và Nhật Bản sẽ diễn ra vào lúc 19h ngày 5/2. Trước đó, vào lúc 15h cùng ngày, Iran sẽ đối đầu với Iraq.