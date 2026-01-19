Thủ thành Trần Trung Kiên cạnh tranh danh hiệu với thủ môn U23 Trung Quốc

Trong lịch sử các kỳ giải U23 châu Á, bóng đá Việt Nam từng có một thủ môn chơi rất hay, tạo ấn tượng đậm nét là Bùi Tiến Dũng ở giải năm 2018.

Dù vậy, đáng tiếc cho Bùi Tiến Dũng nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung, ở giải U23 châu Á 2018, AFC không trao danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất giải. Bùi Tiến Dũng vì thế không đoạt danh hiệu này.

Thủ môn Trần Trung Kiên sở hữu tốt chất tốt và nhiều kỹ năng của một thủ môn trong bóng đá hiện đại (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Từ kỳ giải năm 2020, tức ngay sau kỳ giải năm 2018 nói trên, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) quyết định trao thêm danh hiệu thủ môn xuất sắc, bên cạnh các danh hiệu cầu thủ xuất sắc và vua phá lưới.

Những danh hiệu này được duy trì đều đặn cho đến hiện nay. Điều đó có nghĩa là thủ môn Trần Trung Kiên sẽ có cơ hội cạnh tranh danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất giải U23 châu Á 2026.

Trần Trung Kiên là một trong những gương mặt chơi hay nhất của U23 Việt Nam tại giải năm nay. Anh góp công rất lớn để đưa đội bóng của HLV Kim Sang Sik vào bán kết. Trung Kiên cao lớn (1m91), chơi chắc chắn, phản xạ nhanh, giỏi làm chủ khu vực 16m50 của đội nhà, giỏi chơi bóng bằng chân…

Đối thủ lớn của Trần Trung Kiên là thủ môn Li Hao của U23 Trung Quốc (Ảnh: Sohu).

Đặc biệt, trong trận U23 Việt Nam thắng U23 Saudi Arabia 1-0 ở cuối vòng bảng, ngày 12/1, Trần Trung Kiên có đến 7 tình huống cản phá xuất sắc những pha dứt điểm của cầu thủ U23 Saudi Arabia.

Đối thủ lớn của thủ môn Trần Trung Kiên trong cuộc đua đến danh hiệu cá nhân này là thủ môn Li Hao của U23 Trung Quốc. Thủ thành này cũng có những nét tương tự như Trần Trung Kiên.

Li Hao cũng cao lớn (1m88), cũng sở hữu phản xạ nhanh, chơi chắc chắn, giỏi bắt bóng bổng, giỏi làm chủ khu vực cấm địa của đội nhà…

Trần Trung Kiên bắt phạt đền cũng rất hay (Ảnh: Tiến Tuấn).

Và thủ thành Li Hao cũng thực hiện điều tương tự như Trung Kiên từng làm trong một trận đấu, đó là cản phá đến 8 pha dứt điểm nguy hiểm của cầu thủ U23 Uzbekistan ở trận tứ kết ngày 17/1, góp công rất lớn giúp U23 Trung Quốc vào bán kết, gặp U23 Việt Nam.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc vào 22h30 tối 20/1 tới đây, sẽ là màn đối đầu trực tiếp của hai thủ thành xuất sắc Trần Trung Kiên và Li Hao. Đội nào thắng trong cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc, đội đó sẽ giúp cho thủ môn của mình tiến bước rất dài đến danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất giải năm nay.

Một chi tiết đáng chú ý khác có thể xảy ra, trong trường hợp trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc phải giải quyết thắng thua bằng loạt sút luân lưu, cả hai thủ môn Li Hao và Trần Trung Kiên đều rất giỏi ở loạt sút này.

Thủ môn Li Hao từng đẩy thành công một quả sút 11m của cầu thủ U23 Uzbekistan tại tứ kết. Còn thủ môn Trần Trung Kiên được Giám đốc kỹ thuật Vũ Tiến Thành của CLB HAGL (đội bóng chủ quản của Trung Kiên) đánh giá là bắt 11m rất hay.