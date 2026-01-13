Thủ môn Trung Kiên nói lời đặc biệt sau khi tỏa sáng trước Saudi Arabia

U23 Việt Nam xuất sắc thắng U23 Saudi Arabia 1-0

Theo thống kê, U23 Saudi Arabia có đến 26 pha dứt điểm về phía khung thành của U23 Việt Nam, trong đó có 7 pha dứt điểm trúng mục tiêu. Cả 7 pha dứt điểm trúng mục tiêu này của đội bóng xứ sở Ả rập đều bị thủ môn Trần Trung Kiên cản phá.

Thủ môn Trần Trung Kiên làm nản lòng các chân sút U23 Saudi Arabia (Ảnh: AFC).

Trong đó, có nhiều tình huống thủ thành Trần Trung Kiên phản xạ xuất thần, cứu thua cho U23 Việt Nam, trước ánh mắt kinh ngạc của các cầu thủ U23 Saudi Arabia.

Sau trận đấu, thủ môn Trần Trung Kiên nói: “Trước khi bước vào trận đấu với U23 Saudi Arabia, mục tiêu của chúng tôi là giành trọn 3 điểm. Và để có được chiến thắng, chúng tôi đã chơi với hơn 100% phong độ”.

“U23 Việt Nam rất hứng khởi với việc giành 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận toàn thắng ở vòng đấu bảng. Chúng tôi hứng khởi vì chúng tôi đã giành quyền vào tứ kết”, thủ thành đang khoác áo CLB HAGL nói thêm.

Các chân sút U23 Saudi Arabia bất lực trước thủ môn của U23 Việt Nam (Ảnh: AFC).

Giành quyền vào tứ kết là mục tiêu mà U23 Việt Nam đặt ra trước giải U23 châu Á năm nay. Hiện giờ, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik bắt đầu nghĩ đến những mục tiêu xa hơn.

Chính thủ môn Trần Trung Kiên nói điều được cổ động viên (CĐV) bóng đá Việt Nam đang mong chờ: “Chúng tôi không muốn dừng bước tại đây. U23 Việt Nam sẽ cố gắng thể hiện tốt hơn ở những vòng đấu tiếp theo”.

“Sau mỗi trận đấu chúng tôi đều rút kinh nghiệm cho trận cầu đã qua, đồng thời sẽ phân tích đối thủ tiếp theo của mình. U23 Việt Nam sẽ nỗ lực nhiều hơn để tiếp tục thi đấu tốt, không phụ lòng người hâm mộ”.

Trong khi đó, bình luận về sự xuất sắc của thủ môn Trần Trung Kiên, Fanpage chính thức của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) phải thốt lên: “Bay như TK1 (thủ môn Trần Trung Kiên), sút như ĐB7 (tiền đạo Nguyễn Đình Bắc)”.