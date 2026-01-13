Trần Trung Kiên: Từ “đậu vớt” ở lớp năng khiếu đến người hùng U23 Việt Nam

U23 Việt Nam xuất sắc thắng U23 Saudi Arabia 1-0

Thành công của đội tuyển U23 Việt Nam trong thời gian gần đây ghi dấu ấn lớn của thủ môn Trần Trung Kiên. Anh thi đấu quá xuất sắc và quá vững vàng ở giải U23 Đông Nam Á 2025 hồi tháng 7 năm ngoái, tại SEA Games 33 hồi tháng 12/2025 và giờ là giải U23 châu Á 2026.

Ở các giải đấu nói trên, thủ môn đang khoác áo CLB HAGL luôn là chốt chặn đáng tin cậy của đội bóng trong tay HLV Kim Sang Sik, đánh bật hầu hết các đợt hãm thành của đối phương. Thậm chí, Trần Trung Kiên có thể chiếm luôn vị trí chính thức ở đội tuyển quốc gia trong tương lai rất gần.

Tuy nhiên, ít người biết rằng từng có lúc Trần Trung Kiên thi rớt vào một học viện bóng đá rất danh tiếng ở trong nước. Nếu không có một lớp năng khiếu được tổ chức thêm, để “vớt” những tài năng bị bỏ sót, có lẽ bóng đá Việt Nam hiện nay đã không được chứng kiến một thủ thành trẻ và thi đấu tốt như vậy.

Thủ môn Trần Trung Kiên giờ được ví như "người nhện" (Ảnh: Tiến Tuấn).

Bóng đá Việt Nam suýt mất đi một tài năng hứa hẹn

Khoảng 10 năm trước, thủ môn Trần Trung Kiên tham gia tuyển sinh vào học viện bóng đá HAGL JMG. Đây là một trong những trung tâm đào tạo bóng đá trẻ hàng đầu Việt Nam khoảng 20 năm qua.

Lứa cầu thủ đầu tiên của học viện bóng đá này chính là những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Hồng Duy, Văn Thanh từng làm dậy sóng bóng đá nội vài năm trước.

Đời không như mơ, cậu bé Trần Trung Kiên năm đó thi trượt, mất cơ hội góp mặt ở học viện JMG (hệ thống học viện toàn cầu, được đặt theo tên viết tắt của cựu danh thủ người Pháp Jean Marc Guillou, từng thi đấu bên cạnh “hoàng tử bóng đá Pháp” Michel Platini trong màu áo đội bóng áo lam).

Những tưởng Trần Trung Kiên đã mất cơ hội phát triển tài năng bóng đá sau lần thi trượt đó, nhưng ông chủ của học viện bóng đá HAGL JMG là bầu Đức, vì tiếc cho những tài năng nhí, đã tổ chức thêm các lớp năng khiếu bóng đá, hoạt động song song với "lò" JMG chi nhánh tại Việt Nam của chính ông.

Các lớp năng khiếu này có chương trình đạo tạo tương tự như giáo trình của hệ thống học viện bóng đá JMG toàn cầu, dành cho chính những cầu thủ đã trượt khỏi các đợt tuyển sinh của học viện JMG. Thủ môn Trần Trung Kiên vẫn được ở lại với CLB HAGL, vẫn được phát triển năng khiếu bóng đá theo phương thức ấy.

Đến năm 2019, thủ thành này chính thức bắt kịp các đồng đội. Trần Trung Kiên có tên trong danh sách đội trẻ HAGL sang Hà Lan tập huấn khoảng một tháng, ở CLB danh tiếng Feyenoord Rotterdam (đoạt Cúp C1 châu Âu năm 1970, là nơi trưởng thành của người “Hà Lan bay” Ruud Gullit).

Thủ môn Trung Kiên vô địch U23 Đông Nam Á 2025 (Ảnh: VFF).

Cùng sang Hà Lan tập huấn với thủ môn Trần Trung Kiên thời điểm đó có trung vệ Phạm Lý Đức, Nguyễn Nhật Minh, tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường và tiền đạo Nguyễn Quốc Việt, những thành viên của đội tuyển U23 Việt Nam vừa giành huy chương vàng SEA Games 33 và đang gây sốc tại giải U23 châu Á 2026.

Những cầu thủ này được chính CLB Feyenoord Rotterdam khen ngợi. Có nghĩa là đội bóng danh tiếng ở xứ sở hoa tulip đã sớm nhìn thấy triển vọng của dàn cầu thủ nói trên. Điều mà khoảng 6 năm sau đó, người hâm mộ bóng đá Việt Nam mới chứng kiến họ thể hiện năng lực của từng người, từ SEA Games 33 cho đến giải trẻ châu lục đang diễn ra ở Saudi Arabia.

Riêng thủ môn Trần Trung Kiên nằm trong nhóm số ít người phát triển tốt nhất thuộc thế hệ cầu thủ này. Anh được đôn lên đội một của CLB HAGL tham dự giải V-League từ mùa giải trước, khi mới 20 tuổi, trước khi chiếm luôn suất thi đấu chính thức trong khung thành đội bóng phố núi.

Rồi từ sân chơi trong nước, thủ thành Trần Trung Kiên dần bước ra quốc tế, anh thi đấu tốt trong màu áo đội tuyển U23 Việt Nam. Anh cũng dần dần đã có suất thi đấu cho đội tuyển quốc gia, khi được ra sân hồi tháng 10 năm ngoái, tại vòng loại Asian Cup 2027, ở thời điểm đội tuyển Việt Nam chạm trán đội tuyển Nepal.

“Người nhện” của bóng đá Việt Nam

Suốt từ đầu giải U23 châu Á 2026 đến giờ, thủ môn Trần Trung Kiên chỉ mới để thủng lưới một bàn, sau 3 trận đấu của U23 Việt Nam. Thủ thành của CLB HAGL làm được điều này dù U23 Việt Nam phải đụng độ những đối thủ rất mạnh, trong đó có hai đội được đánh giá cao hơn hẳn U23 Việt Nam, gồm U23 Jordan và U23 Saudi Arabia.

Riêng trong trận U23 Việt Nam thắng U23 Saudi Arabia 1-0 đêm 12/1, đối thủ dứt điểm đến 26 lần, dứt điểm trúng mục tiêu 7 lần. Tuy nhiên, cả 7 lần sút hoặc đánh đầu trúng mục tiêu, các chân sút của U23 Saudi Arabia đều không thể đánh bại thủ môn Trần Trung Kiên.

Thủ môn Trần Trung Kiên sở hữu nhiều tố chất và kỹ năng của một thủ môn trong bóng đá hiện đại (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Những pha phản xạ quá tốt của thủ thành này ngăn chặn hết các pha dứt điểm của đối phương, khiến các cầu thủ U23 Saudi Arabia chỉ còn biết ôm đầu tiếc rẻ.

Chưa hết, thủ môn Trần Trung Kiên không chỉ có phản xạ nhanh, anh còn sở hữu thêm nhiều tố chất khác cần có đối với một thủ môn trong bóng đá hiện đại. Anh cao lớn (1m91), bắt bóng bổng cực tốt, giỏi làm chủ khu vực 16m50.

Cựu Phó Chủ tịch (PCT) chuyên môn VFF Dương Vũ Lâm bình luận: “Với một thủ môn của bóng đá nội, việc cậu ta biết cách làm chủ khu vực 16m50 đã là ưu điểm rất lớn. Đây là điểm yếu cố hữu của nhiều thủ môn Việt Nam. Nhiều đàn anh của Trần Trung Kiên có khả năng phản xạ không tệ, nhưng kỹ năng bắt bóng bổng, khả năng ra vào, khả năng bao quát vùng cấm địa, kỹ năng chơi bóng bằng chân của họ thua xa Trung Kiên”.

“Theo quan điểm của tôi, U23 Việt Nam hiện nay sở hữu ít nhất 3 cầu thủ có trình độ rất khác so với mặt bằng chung của bóng đá Đông Nam Á, những gương mặt có thể thay đổi cục diện ở các trận đấu của đội tuyển U23 Việt Nam. Họ gồm tiền đạo Nguyễn Đình Bắc, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh và thủ môn Trần Trung Kiên.

Về vai trò của những cầu thủ này với đội tuyển U23 Việt Nam hiện nay, tôi cho rằng họ không khác so với vai trò của Nguyễn Quang Hải và Đoàn Văn Hậu ở đội tuyển U23 Việt Nam từng tạo nên kỳ tích “Thường Châu tuyết trắng”, vào chung kết giải U23 châu Á năm 2018”, ông Lâm nói thêm.

Trung Kiên thi đấu chói sáng ở giải U23 châu Á 2026 (Ảnh: AFC).

Lợi thế cực lớn về thể hình giúp cho thủ môn Trần Trung Kiên chiếm lợi thế đáng kể trong các pha mặt đối mặt với tiền đạo đối thủ. Khi anh lao ra khép góc, anh vừa khiến đối thủ giật mình, vừa khép gần hết các góc sút của đối phương.

Chưa hết, dù sở hữu thể hình cao lớn, nhưng Trần Trung Kiên không hề vụng về, trái lại anh rất nhanh. Trong các trận đấu đã qua của U23 Việt Nam, không ít trường hợp người ta thấy thủ thành của CLB HAGL lao ra khỏi khu vực 16m50 của đội nhà, dùng chân hoặc dùng đầu phá bóng ngay trước tầm khống chế của cầu thủ tấn công đối phương.

Khi toàn bộ hệ thống của U23 Việt Nam dâng cao và bị phản công bất ngờ, thủ thành Trần Trung Kiên có thể đóng vai trò như một "hậu vệ thòng", làm thay nhiệm vụ bọc lót của các trung vệ. Đây là kỹ năng mà nhiều thủ môn nội vẫn khá yếu, cũng là chi tiết phản ánh thủ môn Trần Trung Kiên được đào tạo rất bài bản, theo phong cách châu Âu.

Cựu PCT chuyên môn VFF Dương Vũ Lâm nói tiếp: “Tôi kỳ vọng thủ môn Trần Trung Kiên và U23 Việt Nam tái hiện kỳ tích “Thường Châu tuyết trắng” của 8 năm trước. Đồng thời, tôi dự đoán thủ môn Trần Trung Kiên sẽ có suất thi đấu chính thức ở đội tuyển quốc gia trong một ngày không xa”.

Thủ môn Trần Trung Kiên sinh ngày 9/2/2003 tại Hưng Yên, cao 1m91. Trung Kiên trưởng thành từ "lò" đào tạo của CLB HAGL. Anh bắt đầu chơi bóng chuyên nghiệp từ năm 2022, khi mới 19 tuổi, trong màu áo của CLB Đồng Nai (theo hợp đồng cho mượn từ HAGL). Không lâu sau đó, Trung Kiên được gọi trở lại khoác áo CLB HAGL, tham dự V-League. Cho đến nay, anh có tổng cộng 43 trận chuyên nghiệp ở giải trong nước, gồm 6 trận thi đấu cho CLB Đồng Nai tại giải hạng Nhất và 37 trận chơi cho HAGL tại V-League. Thủ môn Trần Trung Kiên khoác áo đội tuyển U23 Việt Nam từ năm 2023, khi mới 20 tuổi. Cho đến nay, anh có 16 lần khoác áo đội tuyển U23 Việt Nam, giành ngôi vô địch U23 Đông Nam Á 2025, giành huy chương vàng SEA Games 33. Anh cũng có một lần khoác áo đội tuyển Việt Nam, vô địch AFF Cup 2024.