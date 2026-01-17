U23 UAE khép lại giải đấu buồn của bóng đá Tây Á ở Saudi Arabia

Chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 UAE ở vòng tứ kết tối 16/1 đã chứng kiến bóng đá Tây Á phải "bẽ mặt" khi lần đầu tiên trong lịch sử giải U23 châu Á không có đại diện nào góp mặt ở vòng bán kết.

Tại giải U23 châu Á 2026 ở Saudi Arabia, bóng đá Tây Á có lực lượng hùng hậu khi chiếm tới 50% số lượng các đội tham dự, với 8 đội tuyển gồm Jordan, Iran, Iraq, UAE, Syria, Qatar, Lebanon và chủ nhà Saudi Arabia.

U23 Việt Nam khiến chủ nhà Saudi Arabia phải chia tay giải đấu ngay từ vòng bảng (Ảnh: AFC).

Tuy nhiên sau các trận đấu vòng bảng, bóng đá Tây Á chỉ còn 2 đại diện góp mặt ở tứ kết là U23 Jordan và U23 UAE. Dù vậy cả hai đội bóng này lần lượt "thất thủ" trước U23 Nhật Bản và U23 Việt Nam, khiến bóng đá Tây Á sạch bóng các đại diện từ vòng bán kết.

Đáng chú ý, U23 Việt Nam chính là "hung thần" đối với các đội bóng Tây Á ở giải đấu lần này, khi đoàn quân của HLV Kim Sang Sik có tới 3 lần đánh bại các đội bóng Tây Á, lần lượt là U23 Jordan (thắng 2-0), U23 Saudi Arabia (thắng 1-0) và U23 UAE (thắng 3-2). Đặc biệt, các trận thua trước U23 Việt Nam đã khiến Saudi Arabia lẫn UAE phải chia tay sớm giải đấu.

Hành trình vào bán kết của U23 Việt Nam được xem là ấn tượng nhất, khi toàn thắng cả 4 trận trước đó. Trong khi đó cả U23 Nhật Bản và U23 Trung Quốc đều phải trông chờ vào loạt sút luân lưu may rủi trước U23 Jordan và U23 Uzbekistan ở vòng tứ kết để đoạt vé vào bán kết.

U23 Việt Nam sở hữu hàng công sắc bén khi đã ghi được 8 bàn thắng sau 4 trận đấu (Ảnh: AFC).

Ngoài ra, thầy trò HLV Kim Sang Sik hiện tại là đội bóng ghi được nhiều bàn thắng thứ 2 tại giải đấu trên đất Saudi Arabia tính đến hết vòng tứ kết, với 8 bàn thắng sau 4 trận (trung bình 2 bàn/trận). Đội bóng có số bàn thắng xếp trên U23 Việt Nam là U23 Nhật Bản, khi đã ghi được 11 bàn thắng.

Riêng U23 Trung Quốc, dù giành vé vào bán kết nhưng tính đến thời điểm hiện tại họ là đội bóng khiến nhiều người kinh ngạc khi chỉ mới ghi duy nhất 1 bàn thắng sau 4 trận đấu. Ở chiều ngược lại, U23 Trung Quốc là đội bóng duy nhất vẫn giữ sạch lưới cho tới lúc này nhờ tài năng của thủ môn trẻ Li Hao.

Chính vì vậy trận so tài giữa U23 Việt Nam với U23 Trung Quốc ở vòng bán kết được xem là trận cầu "kinh điển", khi một bên sở hữu hàng công cực kỳ sắc bén sẽ đối đầu với đội bóng sở hữu hàng thủ hết sức chắc chắn. Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Trung Quốc ở vòng bán kết vào 22h30 ngày 20/1 (giờ Việt Nam).