HLV U23 Trung Quốc lên tiếng về trận thua đậm của đội nhà trước Nhật Bản

U23 Nhật Bản thắng 4-0 trước U23 Trung Quốc

Trái với kỳ vọng, U23 Trung Quốc đã hứng chịu trận thất bại với tỷ số 0-4 trước U23 Nhật Bản trong trận chung kết giải U23 châu Á vào tối 24/1. Đó là trận thua đậm nhất trong lịch sử các trận chung kết giải đấu này.

HLV Puche thừa nhận U23 Trung Quốc đã thua quá đậm trước U23 Nhật Bản (Ảnh: AFC).

Nên nhớ, trước trận chung kết, U23 Trung Quốc đã trải qua 5 trận đấu không thủng lưới bàn nào. Nói về thất bại của đội nhà, HLV Puche cho biết: “Trước hết, tôi xin chúc mừng U23 Nhật Bản đã giành chức vô địch giải đấu.

Tôi cho rằng kết quả của trận đấu này không tốt đối với chúng tôi, nhưng đó chính là bóng đá. Họ sở hữu những cầu thủ rất xuất sắc và là một tập thể mạnh, vì vậy đây là trận đấu vô cùng khó khăn với chúng tôi”.

HLV người Tây Ban Nha khẳng định tự hào về các học trò: “Tôi cho rằng tỷ số này là quá đậm đối với U23 Trung Quốc. Trong những trận đấu trước đó, những cú sút của đối phương trúng người cầu thủ Trung Quốc đều không thành bàn.

Nhưng hôm nay, U23 Nhật Bản lại có hai bàn thắng lại đến từ những tình huống sút bóng đổi hướng. Ngoài ra, chúng tôi còn phải chịu quả phạt đền trong hiệp hai. Đó là những chi tiết rất quan trọng ở một trận chung kết.

Sự chênh lệch về trình độ của hai đội quá lớn (Ảnh: AFC).

Tôi cho rằng các cầu thủ U23 Trung Quốc luôn tràn đầy khát khao chiến thắng và sẵn sàng chiến đấu hết mình. Dù bị đối thủ ghi 4 bàn ở trận này, nhưng trước đó chúng tôi đã không để lọt lưới bàn nào. Tôi tự hào về tập thể này”.

HLV Puche cũng cảm thấy tiếc khi không thể mang tới niềm vui cho người hâm mộ Trung Quốc. “Tôi biết mọi người đều mong muốn được ăn mừng chức vô địch nhưng chúng ta cần hiểu rõ đối thủ, hiểu rõ sự khác biệt giữa bóng đá Nhật Bản và bóng đá Trung Quốc. Dù thế nào, chúng tôi sẽ luôn cố gắng hết sức. Hai bàn thua đầu tiên khiến chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng cuối cùng, toàn đội vẫn chiến đấu tới những phút cuối cùng”, HLV của U23 Trung Quốc nói.

Nói về việc cất tiền đạo trụ cột Baihelamu trên băng ghế dự bị, HLV Puche chia sẻ: “Trong hai ngày vừa qua, Baihelamu bị sốt, nhiệt độ cơ thể lên tới 38-39 độ C. Khi một cầu thủ gặp vấn đề về sức khỏe, cậu ấy không thể thi đấu trọn vẹn 90 phút”.

HLV người Tây Ban Nha cũng từ chối đề cập đến cơ hội của U23 Trung Quốc ở giải Asiad 2026 sẽ diễn ra vào tháng 9. Ông nói thêm: “Chúng tôi còn một chặng đường rất dài phía trước và bây giờ chưa phải lúc để nghĩ đến điều đó. Khi đội bóng thua trận, chúng tôi phải học hỏi từ thất bại, phân tích những cơ hội đã bỏ lỡ cũng như mọi tình huống diễn ra trên sân. Chúng tôi không biết khi nào sẽ lại đối đầu với U23 Nhật Bản”.