Phản ứng của CĐV Trung Quốc khi CLB hạng 3 nước này muốn có Đình Bắc

Theo truyền thông Trung Quốc, CLB vừa vô địch giải hạng 3 nước này là Guangxi Hengchen muốn chiêu mộ tiền đạo Đình Bắc. Hiện tại, tiền đạo của U23 Việt Nam được chuyên trang Transfermarkt định giá 300.000 euro (9,2 tỷ đồng). Theo tờ 163, đây là mức giá khá hời với CLB Guangxi Hengchen nếu chiêu mộ Đình Bắc.

Đình Bắc nằm trong tầm ngắm của CLB Guangxi Hengchen (Ảnh: CLB Công an Hà Nội).

Tuy nhiên, thông tin này đã tạo ra nhiều phản ứng trái chiều của CĐV Trung Quốc. Họ đã để lại nhiều bình luận trên trang 163.

Một người hâm mộ đến từ Chiết Giang viết: “Các đội bóng Trung Quốc phải cân nhắc kỹ trước khi chiêu mộ các cầu thủ Việt Nam. Họ thường không thi đấu tốt khi ra nước ngoài thi đấu”.

CĐV khác tới từ Thượng Hải viết: “CLB Guangxi Hengchen không có đủ tiền chiêu mộ cầu thủ đang lên như Đình Bắc”.

Người hâm mộ tiếp theo ở Quảng Đông nêu quan điểm: “Các CLB Trung Quốc đang thi đấu sa sút ở đấu trường châu Á. Họ không có đủ sức hút để chiêu mộ các cầu thủ nước ngoài”.

Một người khác tới từ Bắc Kinh bình luận: “Giải Trung Quốc sẽ không tốt cho các cầu thủ trẻ đâu. Họ không phát triển được kỹ năng nào”.

CĐV tới từ Thanh Hải viết: “Đình Bắc có kỹ năng tốt hơn Wang Yudong nhiều”.

Người hâm mộ ở Thẩm Quyến viết: “Đình Bắc còn rất trẻ và vừa thi đấu tốt ở giải U23 châu Á. Mức giá 300.000 euro thực sự rất hời với tài năng của cậu ấy”.

Đình Bắc vừa tỏa sáng trong màu áo CLB Công an Hà Nội (Ảnh: CLB Công an Hà Nội).

Một người khác ở Quý Châu tỏ ra bi quan: “Đội bóng mới giành quyền lên hạng 2 Trung Quốc rất khó để thu hút cầu thủ có tài năng như Đình Bắc”.

CĐV tới từ Thành Đô lại có quan điểm khác: “Những cầu thủ trẻ như Đình Bắc không dễ để thích nghi với bóng đá Trung Quốc. Cậu ấy còn phải học hỏi nhiều”.

Người hâm mộ tiếp theo tới từ Trùng Khánh viết: “Guangxi Hengchen đang đi đúng hướng. Họ nên chiêu mộ tài năng trẻ ở châu Á hơn là cầu thủ đắt đỏ tới từ châu Âu hay Nam Mỹ”.

Trong thời gian qua, Đình Bắc đang cùng CLB Công an Hà Nội thi đấu ở cúp C2 châu Á. Mới đây, tiền đạo sinh năm 2004 vừa ghi bàn thắng giúp đội nhà giành chiến thắng 4-0 trước Tampines Rovers ở trận lượt đi vòng 1/8 giải đấu châu Á.