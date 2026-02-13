Báo Hàn Quốc bình luận khi đội nhà tranh vé dự World Cup với U17 Việt Nam

Theo kết quả bốc thăm giải U17 châu Á 2026, U17 Hàn Quốc sẽ nằm chung bảng B với U17 Việt Nam, U17 Yemen và U17 UAE. Điều đáng nói, 8/16 đội bóng tham dự giải đấu sẽ giành vé tham dự World Cup U17 vào tháng 11. Có nghĩa rằng, chỉ cần nằm trong nhóm hai đội dẫn đầu bảng, U17 Việt Nam sẽ lần đầu tham dự giải đấu cấp độ thế giới.

U17 Việt Nam nằm chung bảng với U17 Hàn Quốc (Ảnh: Minh Quân).

Giới truyền thông của Hàn Quốc đã có nhận xét về các đối thủ ở bảng B, trong đó có U17 Việt Nam. Tờ News Nate bình luận: “U17 Hàn Quốc dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Hyun Jun đang hướng tới chức vô địch lần thứ ba trong lịch sử. Trước đó, U17 Hàn Quốc từng đăng quang vào các năm 1986 và 2002.

Ở các kỳ 2008, 2014 và 2023, đội bóng xứ kim chi đều vào đến chung kết nhưng không thể giành cúp vô địch. Tại giải đấu năm ngoái, U17 Hàn Quốc dừng bước ở bán kết sau khi thua Saudi Arabia trong loạt sút luân lưu.

Trong số các đối thủ của U17 Hàn Quốc, U17 Việt Nam là đối thủ đáng gờm. Đội bóng này từng vào tứ kết giải năm 2016 tại Ấn Độ, nhưng ở ba lần tham dự gần nhất đều dừng bước ngay từ vòng bảng. Lịch sử đối đầu cho thấy U17 Hàn Quốc chiếm ưu thế với 3 trận thắng và 2 trận hòa trước U17 Việt Nam. Tuy nhiên, trong những năm qua, “Những chiến binh sao vàng” đã cho thấy sự tiến bộ ở cấp độ trẻ. Mới nhất, U23 Việt Nam vừa đánh bại U23 Hàn Quốc ở giải U23 châu Á.

U17 Yemen chính là đối thủ của U17 Hàn Quốc trong trận chung kết năm 2002, lần gần nhất đội bóng xứ kim chi lên ngôi vô địch. Ở các kỳ gần đây, U17 Yemen dừng bước tại tứ kết năm 2023 và bị loại từ vòng bảng năm 2025. Trong lịch sử đối đầu cấp U17, Hàn Quốc nhỉnh hơn với thành tích 1 thắng, 2 hòa.

Trong khi đó, U17 UAE trở lại vòng chung kết sau 10 năm kể từ lần vào tứ kết năm 2016. Ở các cuộc chạm trán trước đây, Hàn Quốc toàn thắng cả 3 trận trước đối thủ này”.

U17 Hàn Quốc là ứng cử viên vô địch (Ảnh: KFA).

Tờ MT nhấn mạnh: “Do giải World Cup U17 mở rộng từ 24 đội lên 48 đội nên hai đội đứng đầu mỗi bảng ở giải U17 châu Á sẽ giành vé đi tiếp. Chính vì vậy, cơ hội tham dự giải đấu cấp độ thế giới của U17 Hàn Quốc là rất lớn.

Tuy nhiên, mục tiêu chính của U17 Hàn Quốc là giành chức vô địch giải đấu, điều mà họ chưa từng làm được từ năm 2002. Để làm được điều đó, trước tiên, đội bóng xứ kim chi cần phải vượt qua vòng bảng với các đối thủ như U17 Việt Nam, U17 UAE và U17 Yemen.

So với các đối thủ ở bảng đấu này, U17 Hàn Quốc đều chiếm ưu thế về đối đầu. Tuy nhiên, ở cấp độ trẻ, mọi điều đều có thể xảy ra”.

Giải U17 châu Á sẽ diễn ra từ ngày 5-22/5 tại Saudi Arabia.