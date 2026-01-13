Thầy trò HLV Kim Sang Sik 5 lần liên tiếp đánh bại các đội chủ nhà

Kể từ khi được bổ nhiệm vào tháng 5/2024, chiến lược gia người Hàn Quốc đã thổi một luồng sinh khí mới vào các cấp độ đội tuyển của Việt Nam. HLV Kim Sang Sik đang thực sự biến bóng đá Việt Nam thành "nỗi khiếp sợ" đối với bất kỳ quốc gia đăng cai nào.

Bóng đá Việt Nam đang khiến những đội chủ nhà đăng cai giải đấu phải run sợ (Ảnh: AFF).

Tính đến thời điểm hiện tại, trong 4 giải đấu chính thức dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam (không tính vòng loại), thầy trò HLV Kim Sang Sik đều giành chiến thắng trước đội chủ nhà trên chính sân của họ.

U23 Việt Nam giành chức vô địch U23 Đông Nam Á tháng 7/2025 sau khi hạ Indonesia 1-0 ngay tại xứ sở vạn đảo nhờ bàn thắng duy nhất của Công Phương. Sau đó, U22 Việt Nam ngược dòng đầy cảm xúc thắng 3-2 trước Thái Lan tại "chảo lửa" Rajamangala để giành Huy chương vàng SEA Games 33 vào cuối năm 2025.

Tại cấp độ đội tuyển quốc gia, chiến thuật của HLV Kim Sang Sik cũng giúp đội tuyển Việt Nam vượt qua Singapore (bán kết) và Thái Lan (chung kết) ngay trên sân khách tại AFF Cup 2024.

Mới đây nhất, tối 12/1, chiến thắng 1-0 trước chủ nhà Saudi Arabia tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 đã chính thức khiến nhà đương kim vô địch phải rời giải đấu, đồng thời nối dài chuỗi trận thắng các đội chủ nhà lên con số 5 liên tiếp.

U23 Việt Nam khiến chủ nhà Saudi Arabia phải chia tay từ vòng bảng giải U23 châu Á 2026 (Ảnh: AFC).

Bên cạnh đó, HLV Kim Sang Sik cũng đang sở hữu tỷ lệ thắng tuyệt đối 100% sau 14 trận chính thức dẫn dắt đội ở cấp độ U22 và U23. Đây là chuỗi thắng dài nhất trong lịch sử bóng đá trẻ Việt Nam, ngay cả khi đối thủ là những cường quốc bóng đá châu lục như Jordan hay Saudi Arabia. Nếu tính cả các trận giao hữu, ông Kim đạt tỷ lệ thắng tới 80% sau 20 trận (16 thắng, 3 hòa, 1 thua).

Từ số liệu thống kê cho thấy, kể từ thời HLV Kim Sang Sik, bóng đá Việt Nam dường như thăng hoa hơn khi bị đặt vào thế "cửa dưới".

Trong những thời điểm khó khăn nhất, sự tập trung tối đa và tinh thần chiến đấu quả cảm của "Những chiến binh sao vàng" luôn được đẩy lên mức cao nhất, biến áp lực từ hàng vạn khán giả đối phương thành động lực để tạo nên những cú sốc chấn động châu lục.