HLV Kim Sang Sik nối dài kỷ lục, U23 Việt Nam chờ đấu UAE hoặc Syria

Tối 12/1, người hâm mộ bóng đá Việt Nam lại có một đêm không ngủ khi chứng kiến "Rồng vàng” đánh bại nhà đương kim vô địch U23 Saudi Arabia với tỷ số 1-0. Chiến thắng này giúp đoàn quân của HLV Kim Sang Sik chính thức bước tiếp vào vòng tứ kết với vị thế là đội dẫn đầu bảng A.

HLV Kim Sang Sik vẫn chưa thua trận nào khi trực tiếp chỉ đạo đội U22 và U23 Việt Nam (Ảnh: Mạnh Quân).

Giành trọn 3 điểm trước U23 Saudi Arabia, HLV Kim Sang Sik một lần nữa chứng tỏ cái duyên của mình với bóng đá trẻ Việt Nam. Tính đến thời điểm hiện tại, vị chiến lược gia người Hàn Quốc đang toàn thắng trong tất cả các trận đấu chính thức khi trực tiếp chỉ đạo các đội tuyển U22 và U23 Việt Nam.

Con số này không bao gồm các trận giao hữu thử nghiệm đội hình, nơi ông Kim thường trao quyền cho các trợ lý để quan sát từ khán đài.

Trong các giải đấu mang tính cạnh tranh cao như vòng loại U23 châu Á, giải U23 Đông Nam Á 2025, SEA Games 33 và giờ là vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2026, chiến thuật của HLV Kim Sang Sik vẫn đang giúp các đội bóng Việt Nam duy trì mạch bất bại tuyệt đối.

Tại giải đấu trên đất Saudi Arabia, U23 Việt Nam đã trình diễn một lối chơi khoa học và đầy bản lĩnh. “Rồng vàng” khởi đầu thuận lợi bằng chiến thắng thuyết phục 2-0 trước U23 Jordan. Sự ổn định tiếp tục được duy trì ở lượt trận thứ hai khi thầy trò HLV Kim Sang Sik vượt qua thử thách mang tên U23 Kyrgyzstan với tỷ số 2-1.

Ở trận đấu quyết định ngôi đầu bảng với chủ nhà U23 Saudi Arabia, U23 Việt Nam đã cho thấy khả năng chịu áp lực cực tốt. Trong thế trận giằng co, tiền đạo Đình Bắc một lần nữa chứng minh giá trị của một ngôi sao lớn.

Khả năng tận dụng cơ hội sắc bén của cầu thủ này đã mang về bàn thắng duy nhất, giúp Việt Nam khép lại vòng bảng với 9 điểm tuyệt đối, thành tích vượt ngoài mong đợi của giới chuyên môn trước khi giải đấu khởi tranh.

Với ngôi đầu bảng A, đối thủ tiếp theo của U23 Việt Nam tại vòng tứ kết sẽ là đội đứng nhì bảng B, một trong hai cái tên U23 UAE hoặc U23 Syria. Hai đội bóng này đều có được 3 điểm và sẽ đối đầu trực tiếp vào 23h30 tối nay (13/1) để tìm vé vào tứ kết.

Sự thăng hoa của các cầu thủ U23 Việt Nam cùng tài cầm quân biến hóa của HLV Kim Sang Sik đang củng cố niềm tin nơi người hâm mộ về một cuộc hành trình xa hơn ở giải đấu năm nay.