Báo Hàn Quốc: "Chiến thuật HLV Kim Sang Sik hoàn hảo trước Saudi Arabia"

U23 Việt Nam xuất sắc thắng U23 Saudi Arabia 1-0

"Màn trình diễn xuất sắc của Kim Sang Sik thậm chí còn khiến đội chủ nhà ngủ quên. U23 Việt Nam đánh bại Saudi Arabia, giành chiến thắng thứ ba liên tiếp tại giải U23 châu Á và tiến vào tứ kết", tờ Donga của Hàn Quốc giật tít sau khi chứng kiến U23 Việt Nam xuất sắc đánh bại U23 Saudi Arabia với tỷ số 1-0 ở lượt trận cuối diễn ra trên sân Prince Abdullah Al-Faisal tối 12/1 (giờ Việt Nam).

Đội tuyển U23 Việt Nam ăn mừng sau khi đánh bại U23 Saudi Arabia, thẳng tiến vào tứ kết giải U23 châu Á 2026 (Ảnh: AFC).

Khác với dự đoán của giới chuyên môn, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik đã bước vào lượt trận cuối với đội chủ nhà U23 Saudi Arabia với sự tự tin cũng như bản lĩnh như đã thể hiện ở hai trận toàn thắng trước đó khi gặp U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan.

Các cầu thủ U23 Việt Nam chủ động phòng ngự chặt và bào mòn sức lực của các cầu thủ U23 Saudi Arabia đang cần phải chiến thắng để hy vọng giành vé vào tứ kết.

Sau hiệp 1 không bàn thắng, tiền đạo Đình Bắc đã tận dụng cơ hội tốt ở phút 65 của hiệp 2 ghi bàn thắng quyết định giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Saudi Arabia, qua đó đoạt vé vào tứ kết với tư cách là đội nhất bảng A, giành được 9 điểm sau 3 trận toàn thắng, ghi được 5 bàn và chỉ để thủng lưới 1 bàn.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử U23 Việt Nam giành chiến thắng cả 3 trận ở vòng bảng tại một giải châu lục, cũng là lần đầu tiên "Rồng vàng" đánh bại U23 Saudi Arabia tại giải châu Á. Đáng chú ý, truyền thông Hàn Quốc đã không ngớt lời ca ngợi chiến tích của U23 Việt Nam.

"Lợi thế sân nhà đã không hiệu quả trước phép màu của Kim Sang Sik. Đội tuyển U23 Việt Nam, dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik, đã tiến vào tứ kết giải U23 châu Á 2026.

Việt Nam đã đánh bại Saudi Arabia 1-0 trong trận đấu cuối cùng của bảng A, nhờ bàn thắng quyết định của Nguyễn Đình Bắc ở phút thứ 19 của hiệp 2", tờ Donga bình luận về chiến thắng của U23 Việt Nam.

HLV KIm Sang Sik đang thành công rực rỡ với bóng đá Việt Nam (Ảnh: Mạnh Quân).

"Chiến thuật "phòng ngự kèm người, phản công" và việc bố trí đúng người đúng vị trí đã mang lại hiệu quả. Với quyết tâm giành 3 điểm, Saudi Arabia được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà, đã liên tục tấn công ngay từ đầu, nhưng hàng phòng ngự vững chắc của Việt Nam đã cản phá thành công.

Theo thống kê của Sofascore, Saudi Arabia vượt trội hơn Việt Nam về tỷ lệ kiểm soát bóng (61% so với 39%), số cú sút (19 so với 3) và số cú sút trúng đích (7 so với 2", tờ báo Hàn Quốc nhấn mạnh thêm chiến thuật hợp lý của "Rồng vàng" ở trận quyết đấu với U23 Saudi Arabia.

"Quyết định thay người táo bạo của Kim Sang Sik đã dẫn đến chiến thắng trọn vẹn cho U23 Việt Nam. Các cầu thủ Jordan thậm chí còn chiếm đóng cả khách sạn của họ. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?", tờ Money Today của Hàn Quốc cũng giật tít nói về chiến thắng gây sốc của U23 Việt Nam trước U23 Saudi Arabia.

"Chiến thắng 1-0 của U23 Việt Nam mang nhiều ý nghĩa hơn là chỉ một kết quả đơn thuần. Đó là một trận đấu thể hiện sự hoàn hảo về chiến thuật của HLV Kim Sang Sik, hàng phòng ngự vững chắc xoay quanh Trung Kiến và sự quyết đoán của Đinh Bắc.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đã đăng tải một video trên tài khoản mạng xã hội chính thức, ghi lại cảnh đội tuyển Jordan bày tỏ lòng biết ơn đối với Việt Nam.

Trong video, một số cầu thủ Jordan đã hô vang khẩu hiệu trước khách sạn của họ để bày tỏ lòng biết ơn đối với HLV Kim Sang Sik và các cầu thủ Việt Nam vì đã góp phần vào chiến thắng của Việt Nam trước Saudi Arabia và giúp U23 Jordan tiến vào tứ kết", tờ báo của Hàn Quốc viết trong phần nội dung.

Một tờ báo khác của Hàn Quốc là Daum cũng giật tít nhấn mạnh chiến tích của U23 Việt Nam: "Đội tuyển U23 Việt Nam của Kim Sang Sik đánh bại Saudi Arabia, tiến vào tứ kết với ba chiến thắng liên tiếp ở giải U23 châu Á 2026".

"Trận đấu này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với U23 Việt Nam, vì nó đánh dấu một chiến thắng quyết định trước đội chủ nhà Saudi Arabia, đội bóng với thành tích 1 thắng và 1 thua ở hai trận vòng bảng trước đó, sẽ gặp khó khăn trong việc tiến vào tứ kết nếu để thua.

Chiến thắng của U23 Việt Nam trước Saudi Arabia, chỉ ba tháng sau thất bại nặng nề 0-4 của đội tuyển U23 Hàn Quốc trên sân khách ở Saudi Arabia hồi tháng 10 năm ngoái", tờ Daum nhấn mạnh.