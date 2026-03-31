Thắng Turkmenistan, Thái Lan giành vé dự Asian Cup 2027

Trước giờ bóng lăn trên sân Rajamangala (Bangkok, Thái Lan) tối nay, Thái Lan và Turkmenistan cùng có 12 điểm. Đội bóng Trung Á tạm xếp trên đội bóng Đông Nam Á ở bảng D vòng loại thứ 3, nhờ hơn đối thủ chỉ số phụ.

Trận đấu giữa Thái Lan (áo xanh) và Turkmenistan rất căng thẳng (Ảnh: FAT).

Đội nào thắng trong trận đấu này, đội đó sẽ giành được ngôi đầu bảng D vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027, đồng thời giành quyền vào VCK.

Thái Lan khởi đầu tốt hơn, họ mở tỷ số ở phút 14. Trong tình huống này, Theerathon Bunmathan chuyền bóng chính xác cho Supanat Burirat đánh đầu, ghi bàn giúp đội bóng xứ sở chùa vàng dẫn trước 1-0.

Tuy nhiên, Turkmenistan không chịu buông xuôi. Đội bóng Trung Á chơi đầy nỗ lực, trước khi họ có bàn san bằng tỷ số ở hiệp hai.

Phút 60, Teymur Caryyew tận dụng khoảng trống trước hàng thủ của Thái Lan. Cầu thủ Turkmenistan sút bóng từ ngoài khu vực cấm địa, ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội khách.

Thái Lan giành chiến thắng chung cuộc (Ảnh: FAT).

Trước tình cảnh khó khăn, có nguy cơ mất vé dự VCK, Thái Lan đẩy cao đội hình, tấn công dồn dập.

Nỗ lực của Thái Lan được đền đáp ở phút áp chót của giờ thi đấu chính thức. Phút 89, từ quả đá phạt góc của Theerathon Bunmathan, trung vệ nhập tịch Manuel Tim Bihr trong pha lên tham gia tấn công, đánh đầu ấn định chiến thắng 2-1 cho Thái Lan.

Chiến thắng này vừa đủ để đưa Thái Lan vào VCK Asian Cup 2027. Họ kết thúc vòng loại với 15 điểm sau 6 trận, nhiều hơn đội nhì bảng D là Turkmenistan đúng một trận thắng.

Thái Lan nối gót các đội Đông Nam Á gồm Indonesia, Singapore và đội tuyển Việt Nam, giành quyền tham dự giải vô địch bóng đá châu lục vào đầu năm sau.