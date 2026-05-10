HLV Thái Lan, Indonesia lên tiếng khi đội nhà gặp Nhật Bản ở Asian Cup

Ở lễ bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2027, diễn ra sáng nay (10/5, theo giờ Việt Nam), hai đội tuyển Indonesia và Thái Lan rơi vào bảng F, với sự hiện diện của đội giữ kỷ lục 4 lần vô địch Nhật Bản cùng đương kim vô địch Qatar.

Đây được đánh giá là bảng đấu rất khó, hai đội bóng đến từ Đông Nam Á là Indonesia và Thái Lan buộc phải chiến đấu cật lực mới mong có vé vượt qua vòng bảng.

Sau khi có kết quả bốc thăm, HLV John Herdman (người Anh) của đội tuyển Indonesia nói: “Chúng tôi sẽ phải đối đầu với đội mạnh nhất châu Á là Nhật Bản, cộng thêm một đội bóng đã giành quyền dự World Cup là Qatar”.

“Chưa hết, đội tuyển Indonesia còn phải cạnh tranh với một trong những đối thủ lớn nhất của chúng tôi tại khu vực Đông Nam Á, đó là Thái Lan. Tính cạnh tranh của bảng đấu này rất cao.

Bảng F là thách thức rất lớn cho chúng tôi, nhưng đây cũng sẽ là cơ hội tuyệt vời để đội tuyển Indonesia tiếp tục tiến bước. Chúng tôi muốn cho người hâm mộ thấy rằng chúng tôi đang đi đúng hướng, để cạnh tranh vé dự World Cup 2030”, ông John Herdman nói thêm.

Cũng theo vị HLV người Anh đang dẫn dắt đội bóng xứ sở vạn đảo, việc được thi đấu với những đại diện của các nền bóng đá hàng đầu châu Á như Nhật Bản và Qatar, vừa là thách thức, vừa là cơ hội để đội tuyển Indonesia khẳng định năng lực.

Ông John Herdman chia sẻ quan điểm: “Asian Cup 2027 rất quan trọng cho những mục tiêu dài hạn mà bóng đá Indonesia đang nhắm đến. Đội tuyển Indonesia buộc phải đối diện với các đối thủ mạnh hơn như Nhật Bản và Qatar, từ đó tìm cách thu ngắn khoảng cách với các đội này.

Nếu bóng đá Indonesia muốn lọt vào vòng chung kết (VCK) World Cup 2030, chúng tôi buộc phải thu ngắn khoảng cách với các đội bóng mạnh nhất châu lục nói trên”, vẫn là lời của HLV đội tuyển Indonesia John Herdman.

Trong khi đó, đối thủ cùng bảng với Indonesia là HLV Anthony Hudson (người Anh) của đội tuyển Thái Lan đánh giá: “Bảng đấu của chúng tôi có những đối thủ rất mạnh, nhưng điều đó cũng tạo ra những cuộc đối đầu thú vị cho đội bóng của tôi”.

“Tôi nói với các cầu thủ Thái Lan rằng nếu họ muốn gặp một đội tuyển Nhật Bản mạnh nhất, thì Asian Cup chính là cơ hội cực tốt để các cầu thủ Thái Lan được chạm trán với phiên bản tốt nhất đó của bóng đá Nhật Bản.

Ngoài ra, trận ra quân gặp Qatar cũng rất thú vị. Đó chắc chắn là đội bóng có đẳng cấp cao hơn đội tuyển Thái Lan. Chúng tôi tôn trọng họ, nhưng chúng tôi muốn thực hiện được điều lớn lao trước họ”, HLV Anthony Hudson nói thêm.

Không chỉ có Nhật Bản và Qatar là các đội mạnh, bảng đấu của Thái Lan còn có Indonesia là đội bóng rất khó chơi. HLV Anthony Hudson bình luận về đối thủ đến từ khu vực Đông Nam Á: “Trận đấu với Indonesia cũng là trận đấu lớn với đội tuyển Thái Lan. Đây sẽ là trận derby Đông Nam Á”.

“Indonesia tiến bộ không ngừng trong thời gian gần đây, họ có một HLV giỏi. Nhiều người cho rằng Thái Lan là đội yếu nhất bảng F, nhưng trong bóng đá, mọi kết quả đều có thể xảy ra. Chúng tôi có những cầu thủ giỏi, đội tuyển Thái Lan quyết tâm đạt thành tích tốt nhất trong khả năng có thể tại Asian Cup 2027”, vẫn là lời của HLV Anthony Hudson.

VCK Asian Cup 2027 sẽ diễn ra từ ngày 7/1/2027 đến ngày 5/2/2027 tại Saudi Arabia.