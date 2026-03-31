HLV Kim Sang Sik: "Tôi đã tìm được vị trí phù hợp với Hoàng Hên"

Xuân Son lập cú đúp, tuyển Việt Nam thắng thuyết phục Malaysia

Xuất hiện trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Kim Sang Sik không giấu được niềm vui. Chiến lược gia người Hàn Quốc bày tỏ sự biết ơn đến các cổ động viên và đặc biệt là tiền đạo Xuân Son.

HLV Kim Sang Sik chia sẻ trong cuộc họp báo: "Tôi đang cảm thấy rất tuyệt vời và hạnh phúc. Cảm ơn cổ động viên Việt Nam có mặt trên sân Thiên Trường. Cảm ơn cầu thủ như Xuân Son, Hoàng Hên, Hoàng Đức, Quang Hải. Họ đã góp phần vào thành công này, chiến thắng trước Malaysia hoàn toàn xứng đáng với đội tuyển Việt Nam.

Trận đấu diễn ra như ý muốn. Tôi phải dành lời khen cho các bàn thắng của Duy Mạnh và Xuân Son. Hàng thủ cũng tập trung thi đấu trong suốt trận đấu để đảm bảo khả năng chiến thắng. Tôi cũng phải cảm ơn sự cổ vũ nhiệt thành từ người hâm mộ".

HLV Kim Sang Sik hài lòng về màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia (Ảnh: Thành Đông).

Xuân Son tỏa sáng với cú đúp vào lưới Malaysia, tuy nhiên HLV Kim Sang Sik đánh giá cao nhất vai trò của Hoàng Hên: "Ở trận gặp Bangladesh, tôi sử dụng Hoàng Hên ở nhiều vị trí khác nhau nhằm thử nghiệm xem đâu là vị trí phù hợp với cậu ấy.

Sau trận đấu với Malaysia, có lẽ Hoàng Hên phù hợp nhất khi đá tiền đạo cánh phải. Việc Hoàng Hên và Xuân Son phối hợp ăn ý là tín hiệu tốt, cho thấy toan tính chiến thuật của chúng tôi đã hiệu quả. Hy vọng, mọi thứ sẽ tốt hơn ở những trận đấu, giải đấu trong tương lai".

Về việc sử dụng nhân sự ở trận thắng Malaysia, chiến lược gia người Hàn Quốc tiết lộ thêm: "Ở đợt tập trung này, tôi gọi nhiều cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội FC và CLB Công an Hà Nội. Thời gian qua, các cầu thủ Công an Hà Nội phải thi đấu trên nhiều đấu trường và không có thể lực tốt nhất khi lên đội tuyển.

Các cầu thủ Hà Nội FC cũng phải thi đấu ở V-League. Dù thể lực bị bào mòn, họ vẫn cống hiến hết mình và cho thấy chất lượng chuyên môn tốt. Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm thêm nhân sự mới ở các CLB khác để tăng cường sức mạnh cho đội tuyển Việt Nam".

"Với Văn Hậu, Đình Trọng, họ đã thể hiện ấn tượng khi trở lại đội tuyển, tôi rất hài lòng. Tôi thích khi có nhiều lựa chọn cho mỗi vị trí, điều đó có ích cho đội tuyển Việt Nam trước những giải đấu lớn mà chúng ta chuẩn bị tham dự thời gian tới", HLV Kim Sang Sik nhận định đội tuyển Việt Nam đang có chiều sâu lực lượng ổn định.

Hoàng Hên có trận đấu ấn tượng trước Malaysia (Ảnh: Thành Đông).

Tiếp đón Malaysia trên sân nhà Thiên Trường ở vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam có được sự tự tin cao độ sau khi được xử thắng 3-0 ở trận lượt đi. Đó là lý do đoàn quân HLV Kim Sang Sik nhập cuộc tự tin, chơi áp đảo trước đối thủ rệu rã tinh thần.

Sức ép của đội tuyển Việt Nam được cụ thể hóa ngay ở phút thứ 6, từ quả phạt góc được thực hiện bởi Tiến Anh, Duy Mạnh băng vào bật cao đánh đầu ở cự ly chừng gần 6m, bóng đi thẳng vào cầu môn của Malaysia, mở tỷ số 1-0.

Những phút tiếp theo của hiệp 1, đội tuyển Việt Nam chơi áp đảo và Hoàng Đức, Hoàng Hên suýt nữa có thêm bàn thắng sau các cú sút xa đẹp mắt. Sang hiệp 2, đội chủ nhà tiếp tục chơi hứng khởi và đến phút 51, Xuân Son chọn vị trí chính xác đánh đầu cận thành nâng tỷ số trận đấu lên 2-0.

Tiếp đà hưng phấn, từ quả phạt của Tiến Anh bên cánh phải, Xuân Son bật cao đánh đầu vào góc xa không cho thủ môn Malaysia cơ hội, đưa cách biệt lên thành 3-0 ở phút 59. Nỗ lực của Malaysia giúp họ có được bàn gỡ 1-3 ở phút 77 sau quả 11m thành công của Endrick, sau khi Văn Hậu phạm lỗi với tiền đạo Malaysia trong vòng cấm.

Về cuối trận, đội khách cũng có những cơ hội nhưng đều không tận dụng thành công. Đội tuyển Việt Nam bảo toàn chiến thắng chung cuộc 3-1 trên sân Thiên Trường và đoàn quân HLV Kim Sang Sik hoàn tất vòng loại Asian Cup 2027 với 6 trận toàn thắng, 18 điểm tuyệt đối.