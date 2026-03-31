Vì sao tuyển Việt Nam bị thổi phạt đền, giúp Malaysia có bàn thắng danh dự?

Đúng như kỳ vọng của người hâm mộ, tuyển Việt Nam đã chơi hoàn toàn áp đảo trước tuyển Malaysia ở lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra trên sân Thiên Trường (Ninh Bình) tối 31/3.

Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik đã khiến thủ thành Syihan Hazmi phải 3 lần vào lưới nhặt bóng chỉ sau 1 giờ đồng hồ và khiến các cầu thủ "Bầy hổ Malaya" gần như tuyệt vọng trong việc tìm đường vào khung thành của tuyển Việt Nam.

Đoàn Văn Hậu mắc sai lầm cá nhân ở phút 77 khiến tuyển Việt Nam phải chịu quả phạt đền (Ảnh: Hải Long).

Tuy nhiên ở phút 77, tuyển Việt Nam bất ngờ phải nhận một quả phạt đền trong một pha đá phạt không quá nguy hiểm của đội khách bên cánh phải. Trọng tài người Hàn Quốc, Chae Sang Hyeop chỉ tay dứt khoát vào chấm 11m mà không cần phải xem lại màn hình VAR.

Tình huống quay chậm lại được phát trên truyền hình cho thấy quyết định của vị "vua áo đen" là hoàn toàn chính xác, khi hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã có pha phạm lỗi với cầu thủ phía Malaysia trong vòng cấm khi dùng tay ngăn cản cầu thủ này bật cao đánh đầu.

Thủ thành Nguyễn Filip không thể cản phá quả phạt đền của Endrick dù đoán đúng hướng bóng (Ảnh: Hải Long).

Trên chấm 11m, thủ thành Nguyễn Filip dù đã đổ người đúng hướng nhưng pha đá phạt của Endrick quá khó để cản phá. Bàn thắng của Endrick cũng chính là bàn thắng duy nhất mang tính danh dự của tuyển Malaysia ở trận lượt về với tuyển Việt Nam và chấp nhận để thua chung cuộc 1-3.

Với chiến thắng này, tuyển Việt Nam đã giành vé vào VCK Asian Cup 2027 một cách thuyết phục với 6 trận toàn thắng, bỏ xa tuyển Malaysia ở vị trí thứ 2 tại bảng F tới 9 điểm cũng như duy trì chuỗi trận 7 trận toàn thắng trước "Bầy hổ Malaya" kể từ năm 2018 đến nay.

Xuân Son ăn mừng cú đúp bàn thắng vào lưới tuyển Malaysia (Ảnh: Hải Long).

Đáng chú ý, đây là trận đấu mà tiền đạo Xuân Son tái thể hiện đẳng cấp sau thời gian nghỉ dài hạn vì chấn thương khi lập cú đúp vào lưới của tuyển Malaysia.

"Thật tuyệt vời với 2 bàn, thời gian qua nhiều người chế giễu vì tăng cân, béo. Từ việc tập luyện chăm chỉ, thành quả này là điều tốt nhất sau thời gian dài với những buổi tập vừa qua. Son cảm ơn người hâm mộ và đồng đội về chiến thắng này", tiền đạo nhập tịch gốc Brazil bày tỏ niềm vui sau khi góp công lớn trong chiến thắng của tuyển Việt Nam.