Phản ứng của CĐV Thái Lan khi tuyển Việt Nam bổ sung cầu thủ nhập tịch

Hôm nay (13/5), tiền đạo Khoa Ngô và thủ thành Patrik Lê Giang đã chính thức nhận quốc tịch Việt Nam. Thông tin trên không chỉ nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ trong nước mà cả CĐV tới từ Thái Lan.

Khoa Ngô (hay Ngô Đăng Khoa) là cầu thủ Việt kiều gốc Australia. Tiền đạo này đã thi đấu nổi bật trong màu áo CLB Công an TPHCM trong mùa giải này theo dạng cho mượn từ CLB Perth Glory của Australia. Trong 9 trận ra sân ở V-League, Khoa Ngô ghi được 3 bàn thắng. Trong khi đó, thủ thành Patrik Lê Giang gốc Slovakia. Anh đã về nước thi đấu từ năm 2003 trong màu áo CLB Công an Hà Nội. Lê Giang hiện là đồng đội của Khoa Ngô ở CLB Công an TPHCM.

Trang MrFootball AEC đặc biệt quan tâm tới Khoa Ngô. Trang mạng của Thái Lan viết: “Khoa Ngô năm nay mới 19 tuổi và đang khoác áo CLB Công an TPHCM. Tiền đạo này từng đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên ghi bàn ở giải vô địch quốc gia Australia. Cầu thủ này chính là sự bổ sung cho tương lai của bóng đá Việt Nam”.

Ở dưới bài viết, nhiều CĐV Thái Lan đã đưa ra bình luận về Khoa Ngô. Người hâm mộ có tên Traichuck Koonsiri viết: “Cầu thủ này có triển vọng đấy. Dù có cơ hội khoác áo đội tuyển Australia nhưng cậu ấy đã chọn đội tuyển Việt Nam”.

CĐV Mawin Pongsuthiyakorn bình luận: “Khoa Ngô đã ghi bàn trong trận đấu ở cấp độ cao nhất ở Australia. Nhưng tại sao cầu thủ này không ở lại phát triển sự nghiệp ở Australia nhỉ?”.

Lea Marin khẳng định: “Khoa Ngô hay đấy. Tôi rất thích lối chơi của cậu ta”.

Annop Naudom viết: “Sao nhìn cậu ta hao hao có nét giống người Thái Lan nhỉ?”.

Banchit Thongpiw lên tiếng: “Đội tuyển Việt Nam đang lên kế hoạch lấp đầy đội tuyển quốc gia bằng các cầu thủ Việt kiều và nhập tịch hay sao?”.

WJ Uncha phản bác quan điểm: “Trong khi Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan, Madam Pang, đang tìm cách lôi kéo các cầu thủ Thái kiều trên khắp thế giới khoác áo đội tuyển quốc gia, chúng ta không nên chế nhạo các đội bóng khác. Miễn là cậu ấy mang nửa dòng máu Việt Nam, biết hát quốc ca Việt Nam và muốn cống hiến cho đội tuyển Việt Nam là được rồi”.