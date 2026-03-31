HLV Malaysia: "Chúng tôi thất bại vì nhận bàn thua sớm"

Xuân Son lập cú đúp, tuyển Việt Nam thắng thuyết phục Malaysia

Chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV trưởng Peter Cklamovski của Malaysia thừa nhận việc nhận những bàn thua quá sớm ở mỗi hiệp đấu khiến các học trò của ông không thể gượng dậy.

"Ở hiệp 1, chúng tôi đã thủng lưới quá sớm từ tình huống phạt góc và tình hình tương tự đến ở hiệp 2. Dù sao đi nữa, đội tuyển Malaysia đã thể hiện tốt, thậm chí tạo ra 4,5 cơ hội ăn bàn trong hiệp 2.

HLV Peter Cklamovski khen ngợi nỗ lực của các học trò (Ảnh: Thành Đông).

Các cầu thủ quyết tâm cao độ và có màn trình diễn tốt. Dù có phần lép vế trước đội tuyển Việt Nam, thứ bóng đá mà Malaysia mang đến rất đáng xem. Tôi tự hào với những gì các cầu thủ thể hiện trên sân Thiên Trường", HLV Peter Cklamovski bày tỏ.

HLV Cklamovski chia sẻ thêm, việc bị AFC trừ điểm sau bê bối nhập tịch cầu thủ khiến các học trò của ông bị áp lực tâm lý: "Các cầu thủ cần được nghỉ ngơi, những gì xảy ra suốt thời gian qua, những điểm số bị trừ đã tác động lớn tới tâm lý của họ. Các cầu thủ cần dành thời gian hồi phục trước khi tiếp tục cống hiến cho CLB và đội tuyển quốc gia".

Dù nhận thất bại trước đội tuyển Việt Nam trên sân Thiên Trường, HLV Cklamovski vẫn khen ngợi học trò: "Các cầu thủ đã thi đấu tốt, thể hiện hết mình dù trải qua trận đấu khó khăn, tôi tự hào về họ. Tuyển thủ Malaysia cho thấy tinh thần chiến đấu không biết mệt mỏi và rất cố gắng làm người hâm mộ hài lòng".

Đội tuyển Malaysia bị áp lực tâm lý sau án phạt từ AFC (Ảnh: Hải Long).

Tiếp đón Malaysia trên sân nhà Thiên Trường ở vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam có được sự tự tin cao độ sau khi được xử thắng 3-0 ở trận lượt đi. Đó là lý do đoàn quân HLV Kim Sang Sik nhập cuộc tự tin, chơi áp đảo trước đối thủ rệu rã tinh thần.

Sức ép của đội tuyển Việt Nam được cụ thể hóa ngay ở phút thứ 6, từ quả phạt góc được thực hiện bởi Tiến Anh, Duy Mạnh băng vào bật cao đánh đầu ở cự ly chừng gần 6m, bóng đi thẳng vào cầu môn của Malaysia, mở tỷ số 1-0.

Những phút tiếp theo của hiệp 1, đội tuyển Việt Nam chơi áp đảo và Hoàng Đức, Hoàng Hên suýt nữa có thêm bàn thắng sau các cú sút xa đẹp mắt. Sang hiệp 2, đội chủ nhà tiếp tục chơi hứng khởi và đến phút 51, Xuân Son chọn vị trí chính xác đánh đầu cận thành nâng tỷ số trận đấu lên 2-0.

Tiếp đà hưng phấn, từ quả phạt của Tiến Anh bên cánh phải, Xuân Son bật cao đánh đầu vào góc xa không cho thủ môn Malaysia cơ hội, đưa cách biệt lên thành 3-0 ở phút 59. Nỗ lực của Malaysia giúp họ có được bàn gỡ 1-3 ở phút 77 sau quả 11m thành công của Endrick, sau khi Văn Hậu phạm lỗi với tiền đạo Malaysia trong vòng cấm.

Về cuối trận, đội khách cũng có những cơ hội nhưng đều không tận dụng thành công. Đội tuyển Việt Nam bảo toàn chiến thắng chung cuộc 3-1 trên sân Thiên Trường và đoàn quân HLV Kim Sang Sik hoàn tất vòng loại Asian Cup 2027 với 6 trận toàn thắng, 18 điểm tuyệt đối.