U17 Việt Nam tránh được bảng tử thần, hy vọng làm nên lịch sử ở World Cup

Tối 21/5, FIFA đã tiến hành bốc thăm vòng bảng World Cup U17. Trong đó, lá thăm may rủi đã đưa U17 Việt Nam nằm ở bảng G với U17 Mali, U17 Bỉ và U17 New Zealand.

U17 Việt Nam tránh được nhiều đối thủ lớn ở vòng bảng giải World Cup U17 (Ảnh: VFF).

U17 Mali là đội bóng giàu thành tích nhất trong số các đội bóng nằm chung bảng với U17 Việt Nam. Đại diện châu Phi từng có 7 lần tham dự World Cup U17. Họ từng giành ngôi á quân ở giải đấu năm 2015 và hạng ba ở giải đấu năm 2023. Ở giải đấu năm ngoái, U17 Mali dừng bước ở vòng 1/8.

Dù đây không phải là đối thủ dễ dàng nhưng rõ ràng, U17 Mali vẫn là "lựa chọn tốt" của U17 Việt Nam so với những đội bóng nằm ở nhóm hạt giống số 1 khác như Brazil, Pháp, Italy, Argentina, Tây Ban Nha.

Kết quả bốc thăm World Cup U17 2026 (Ảnh: FIFA).

U17 Bỉ không quá nổi bật giống như đội tuyển quốc gia. Họ chỉ có 3 lần tham dự World Cup U17 trong quá khứ. Ở giải đấu năm ngoái, U17 Bỉ đã bị loại ngay từ vòng 1/32.

Trong khi đó, U17 New Zealand là đối thủ vừa tầm nhất với U17 Việt Nam. Đội bóng này có 9 lần tham dự World Cup U17 trong quá khứ. Tuy nhiên, từ năm 2017 tới nay (4 giải đấu liên tiếp), đội bóng của châu Đại Dương đều dừng bước ở vòng bảng.

Ở giải đấu năm 2025, U17 Indonesia đã làm nên lịch sử khi giành chiến thắng đầu tiên ở World Cup khi đánh bại U17 Honduras. U17 Việt Nam cũng được kỳ vọng sẽ làm nên điều tương tự.

World Cup U17 2026 diễn ra từ ngày 19/11 đến ngày 13/12. Hiện tại, FIFA chưa sắp xếp lịch thi đấu cụ thể cho U17 Việt Nam.

Xem trực tiếp bốc thăm World Cup U17 ở đâu?

Tối nay (theo giờ Việt Nam), FIFA sẽ tổ chức lễ bốc thăm World Cup U17 nam và nữ tại Zurich (Thụy Sĩ). Đây là sự kiện được mong chờ của bóng đá trẻ trên khắp thế giới.

Sự kiện này sẽ được phát sóng trên các nền tảng thuộc hệ thống của FIFA (FIFA+, YouTube, TikTok). Ngoài ra, báo Dân trí cũng tường thuật trực tiếp sự kiện và đưa thông tin nhanh nhất bên lề lễ bốc thăm World Cup U17.

Kể từ năm ngoái, FIFA quyết định biến World Cup U17 trở thành giải đấu thường niên được tổ chức tại Qatar (ít nhất cho tới năm 2030). Ngoài ra, cơ quan quản lý bóng đá thế giới cũng nâng số đội bóng tham dự giải đấu lên con số 48. Đây là lần đầu tiên, U17 Việt Nam giành quyền tham dự World Cup U17.

Theo công bố của FIFA, các nhóm hạt giống được xác định như sau:

Nhóm 1: Qatar, Brazil, Pháp, Mali, Argentina, Italy, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Mỹ, Mexico, Senegal, Hàn Quốc

Nhóm 2: Morocco, Uzbekistan, Venezuela, Croatia, Ecuador, Bỉ, Cộng hòa Ireland, Colombia, Chile, Ai Cập, Australia, Saudi Arabia

Nhóm 3: New Zealand, Costa Rica, Tajikistan, Panama, New Caledonia, Honduras, Haiti, Bờ Biển Ngà, Fiji, Cameroon, Đan Mạch, Montenegro

Nhóm 4: Serbia, Romania, Hy Lạp, Uruguay, Tanzania, Algeria, Việt Nam, Trung Quốc, Jamaica, Cuba, hai đại diện châu Phi (tranh vé vớt).

FIFA sẽ tiến hành bốc thăm từng đại diện của các nhóm hạt giống vào 12 bảng đấu. Đội chủ nhà U17 Qatar nằm ở nhóm hạt giống số 1. Hai đội đứng đầu mỗi bảng và 8/12 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào vòng 1/16.

Với việc nằm ở nhóm hạt giống số 4, U17 Việt Nam có thể nằm chung bảng với nhiều đối thủ mạnh. Tuy nhiên, đây là màn cọ xát vô cùng tuyệt vời cho các cầu thủ trẻ của Việt Nam, trước khi bước vào những nấc thang mới trong sự nghiệp.

Ở giải World Cup U17 2025, U17 Indonesia đối đầu với Brazil, Zambia, Honduras. Đội bóng xứ vạn đảo đã làm nên lịch sử khi giành chiến thắng trước U17 Honduras.