Một đội tuyển có nguy cơ bị cấm tham dự World Cup 2026 ngay trước giờ G

Theo dự kiến, đội tuyển CHDC Congo sẽ đến Houston (Mỹ) vào ngày 11/6 để chuẩn bị cho World Cup 2026. Họ sẽ thi đấu trận mở màn gặp Bồ Đào Nha vào ngày 17/6.

Đội tuyển CHDC Congo phải cách ly 21 ngày trước khi bước vào World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, trong thời gian qua, đội bóng này đang chịu ảnh hưởng lớn bởi dịch bệnh Ebola đang diễn biến rất phức tạp ở châu Phi. Theo quy định, CHDC Congo phải cách ly 21 ngày trước khi đến Mỹ tham dự World Cup.

Điều này có nghĩa là các biện pháp cách ly an toàn của họ phải bắt đầu từ thứ năm (21/5) và được duy trì cho đến ngày họ tới Mỹ. Nếu “bong bóng cách ly” bị phá vỡ, đại diện châu Phi có thể bị tước quyền tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Giám đốc điều hành Lực lượng đặc nhiệm Nhà Trắng về World Cup, Andrew Giuliani, cũng lên tiếng cảnh báo CHDC Congo cần phải nghiêm túc thực hiện cách ly. Ông cũng khẳng định Mỹ đã nói chuyện với FIFA và yêu cầu đội tuyển châu Phi phải tuân thủ quy định cách ly tại Bỉ. Đây là nơi mà CHDC Congo đang tập huấn chuẩn bị cho World Cup 2026.

CHDC Congo trở lại World Cup sau 52 năm (Ảnh: Getty).

Ông Andrew Giuliani chia sẻ với ESPN: “Chúng tôi đã nói rõ với đội tuyển CHDC Congo rằng họ cần phải duy trì cách ly trong 21 ngày, trước khi họ tới Houston vào ngày 11/6. Chúng tôi cũng đã nói rõ với chính phủ CHDC Congo rằng họ cần phải duy trì vùng an toàn nếu không họ sẽ có nguy cơ không được nhập cảnh vào Mỹ”.

CHDC Congo dự kiến sẽ chơi hai trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup gặp Đan Mạch và Chile. Tuy nhiên, họ cần phải cân nhắc có tham dự các trận đấu này hay không trong bối cảnh phải cách ly.

Ông Giuliani cũng khẳng định rằng Mỹ đang hết sức nghiêm túc về vấn đề sức khỏe và an toàn liên quan đến giải đấu.

Ông nói thêm: “Chúng tôi muốn đảm bảo rằng sẽ không có bất cứ thứ gì xâm nhập hoặc đến gần biên giới Mỹ liên quan tới vấn đề này (dịch Ebola). Nếu cầu thủ hay bất kỳ ai có triệu chứng bệnh, họ có thể khiến đội bóng không thể tham dự World Cup”.

Toàn bộ đội tuyển CHDC Congo, bao gồm cả HLV người Pháp Sebastien Desabre, đều đang sinh sống bên ngoài quốc gia này. Đa số các cầu thủ thi đấu ở Pháp nhưng đội hình cũng bao gồm những ngôi sao Ngoại hạng Anh như Aaron Wan-Bissaka, Noah Sadiki và Yoane Wissa.