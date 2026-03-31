Màn ăn mừng vô cùng đặc biệt, đáp trả cực gắt của người hùng Xuân Son

Xuân Son lập cú đúp, tuyển Việt Nam thắng thuyết phục Malaysia

Xuân Son là tâm điểm trong chiến thắng 3-1 của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia trên sân Thiên Trường (Ninh Bình) ở vòng loại Asian Cup 2027. Tiền đạo gốc Brazil đã tỏa sáng khi đóng góp cú đúp trong trận đấu này.

Xuân Son chỉ tay vào bụng sau khi ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Tuấn Bảo).

Đáng chú ý, sau khi ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho đội tuyển Việt Nam, Xuân Son đã có hành động vén áo, chỉ tay vào bụng để ăn mừng. Nhiều người hâm mộ hiểu được ý đồ của tiền đạo sinh năm 1997 với pha ăn mừng này.

Trước trận đấu với Malaysia, Xuân Son đã chịu sức ép từ nhiều phía. Nhiều quan điểm cho rằng cầu thủ này đang sụt giảm phong độ vì thừa cân. Đáp lại, tiền đạo của CLB Nam Định đã tuyên bố: “Cơ bắp khác với mỡ. Tôi không nghĩ nhiều về những lời nói của người khác. Tôi chỉ tập trung vào chơi bóng. Khi tôi ghi bàn, mọi thứ đều ổn. Nếu không ghi bàn, điều gì cũng thành sai”.

Chính vì vậy, sau màn tỏa sáng trước Malaysia, Xuân Son muốn cho tất cả thấy mình không hề thừa cân mà chỉ “tăng cơ bắp”. Thay vào đó, anh vẫn có thể gánh vác đội tuyển Việt Nam bằng đôi chân của mình.

Phát biểu sau trận đấu, Xuân Son cho biết: “Thật tuyệt vời khi ghi hai bàn trong trận đấu này. Trong thời gian qua, nhiều người đã chế giễu tôi thừa cân. Tuy nhiên, tôi không quan tâm tới điều đó.

Xuân Son tỏa sáng với cú đúp vào lưới Malaysia (Ảnh: Hải Long).

Đáp lại, tôi đã nỗ lực rất nhiều trước trận đấu này. Điều quan trọng nhất với tôi là ghi bàn và giúp đội tuyển chiến thắng. Tôi xin cảm ơn gia đình, người hâm mộ và HLV đã luôn bên cạnh để giúp đỡ tôi vượt qua khó khăn. Tôi rất hạnh phúc”.

Với cú đúp cho đội tuyển Việt Nam vào lưới Malaysia, tính tới thời điểm này, Xuân Son đã ghi 10 bàn thắng sau 8 trận khoác áo đội tuyển Việt Nam.

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam đã kết thúc vòng loại Asian Cup 2027 với thành tích toàn thắng. Đội bóng đã sẵn sàng chinh chiến ở cúp châu Á, nhất là khi sở hữu cặp tấn công nguy hiểm là Xuân Son và Hoàng Hên.