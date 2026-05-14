AFC ra án phạt với bóng đá Việt Nam sau trận thắng Malaysia

Theo thông báo từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), VFF phải nhận tổng mức phạt lên tới 11.250 USD (gần 290 triệu đồng). Một trong những sai phạm nghiêm trọng nhất được báo cáo chỉ ra là tình trạng cổ động viên đốt pháo sáng rực trời trên khán đài. Hành vi này bị xác định là vi phạm các quy định về an toàn và kỷ luật tại sân vận động.

Cụ thể, căn cứ theo Điều 65.1 trong Bộ quy tắc Kỷ luật và Đạo đức AFC, VFF bị phạt 6.250 USD vì để pháo sáng xuất hiện trong khu vực thi đấu. Bên cạnh đó, AFC còn cho rằng công tác điều hành của chủ nhà chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu khi ban tổ chức chưa triển khai hiệu quả các biện pháp kiểm soát khán giả trước và trong trận đấu.

Với lỗi vi phạm này, VFF tiếp tục nhận thêm án phạt 5.000 USD theo Điều 64.1 và phải hoàn tất việc thanh toán toàn bộ số tiền phạt trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm nhận thông báo.

Án phạt từ AFC đến vào thời điểm tuyển Việt Nam vừa hoàn thành mục tiêu chuyên môn một cách xuất sắc. Trong trận đấu với Malaysia ngày 31/3, “Rồng vàng” đã giành chiến thắng thuyết phục 3-1 với cú đúp của tiền đạo Nguyễn Xuân Son.

Nhờ kết quả này, tuyển Việt Nam đã kết thúc vòng loại cuối với vị trí nhất bảng, chính thức giành tấm vé vào vòng chung kết Asian Cup 2027 diễn ra tại Saudi Arabia vào đầu năm sau. Tuy nhiên, niềm vui đi tiếp của người hâm mộ đã phần nào bị ảnh hưởng bởi những sự cố không đáng có trên khán đài.

Việc AFC đưa ra các án phạt tài chính là lời cảnh báo đắt giá dành cho VFF trong việc siết chặt công tác tổ chức. Đây là bài học để bóng đá Việt Nam thận trọng hơn, đặc biệt khi chúng ta chuẩn bị bước vào sân chơi lớn nhất châu lục vào năm tới.