Báo Hàn Quốc bình luận khi đội nhà đối đầu tuyển Việt Nam ở Asian Cup

Theo kết quả bốc thăm vòng bảng giải Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam sẽ nằm chung bảng với Hàn Quốc, UAE và Lebanon/Yemen. Đây được xem là bảng đấu vừa tầm với “Những chiến binh sao vàng”.

Đội tuyển Việt Nam quyết đối đầu với Hàn Quốc (Ảnh: Getty).

Trong đó, màn đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Hàn Quốc được mong chờ. Trận đấu này chứng kiến màn so tài của HLV Kim Sang Sik và đội bóng quê hương.

Bình luận về màn đối đầu cảm xúc này, tờ Chosun (Hàn Quốc) viết: “Cuộc đối đầu giữa hai HLV người Hàn Quốc là Hong Myung Bo và Kim Sang Sik đang thu hút được sự chú ý lớn từ dư luận ở xứ sở kim chi. Sau HLV Park Hang Seo, HLV Kim Sang Sik đang tạo nên dấu ấn đặc biệt ở đội tuyển Việt Nam”.

Tờ Chosun nhắc lại thành tích đối đầu vượt trội của đội nhà với đội tuyển Việt Nam. Trong 25 trận đối đầu, Hàn quốc đã giành chiến thắng 17 trận, hòa 6 trận và thua 2 trận. Đặc biệt, trong lần chạm trán gần nhất, “Những chiến binh Taegeuk” (biệt danh của đội tuyển Hàn Quốc) đã giành chiến thắng 6-0 trước đội tuyển Việt Nam vào năm 2023 dưới sự dẫn dắt của HLV Troussier.

Trong khi đó, tờ News Nate khẳng định sứ mệnh lớn của Son Heung Min ở kỳ Asian Cup cuối cùng trong sự nghiệp. Tờ báo này viết: “Lần gần nhất đội tuyển Hàn Quốc giành chức vô địch giải Asian Cup là vào năm 1960.

“Son Heung Min sắp trải qua kỳ Asian Cup cuối cùng trong sự nghiệp. Cầu thủ này có sứ mệnh chấm dứt cơn khát danh hiệu châu Á sau 67 năm chờ đợi của bóng đá Hàn Quốc. Đội bóng của HLV Hong Myung Bo nhiều khả năng sẽ đứng đầu bảng dựa trên sức mạnh và danh tiếng của các ngôi sao.

Các bảng đấu ở Asian Cup 2027 (Ảnh: Seasia Goal).

Tuy nhiên, đội tuyển Hàn Quốc cần chuẩn bị kỹ lưỡng. Bóng đá châu Á đang ngày càng thu hẹp trình độ. Nhiều đội tuyển phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây”.

Giải Asian Cup 2027 diễn ra từ ngày 7/1 đến ngày 5/2/2027 tại Saudi Arabia. Đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu trận mở màn gặp UAE vào ngày 10/1. Hai đội đứng đầu mỗi bảng và 4/6 đội xếp thứ ba có thành tích xuất sắc nhất sẽ giành quyền vào vòng 1/8.