Phản ứng của bóng đá Malaysia khi đội nhà gặp U17 Việt Nam ở chung kết

Dù vậy, trận chung kết giữa hai đội vào 19h30 ngày 24/4 tới đây tại Indonesia có thể sẽ khác hẳn. Đôi bên giờ đã hiểu nhau hơn, nên trận chung kết sắp tới sẽ nhiều khó khăn hơn cho U17 Việt Nam.

U17 Malaysia (áo vàng) giành quyền vào chơi trận chung kết (Ảnh: FAM).

Sau khi có kết quả của các trận đấu bán kết tối 22/4, Fanpage chính thức của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) lên tiếng: “Đội tuyển U17 Malaysia của HLV Shukor Adan sẽ đối đầu với U17 Việt Nam trong trận chung kết giải U17 Đông Nam Á. Trận tranh ngôi vô địch của giải đấu sẽ diễn ra vào thứ sáu, 24/4”.

“Ở các trận bán kết, U17 Malaysia đánh bại U17 Lào với tỷ số 3-0. Trong khi đó, đội tuyển U17 Việt Nam thắng U17 Australia 2-1”, Fanpage của FAM viết thêm.

Liên đoàn Bóng đá Malaysia không quên tường thuật trận bán kết giữa đội U17 Malaysia với đội bóng cùng trang lứa đến từ xứ sở triệu voi: “Yusuf Nasrullah Ramli ghi bàn cho U17 Malaysia ở phút thứ 7, sau tình huống sút phạt đền”.

“Aniq Thaqif Hairulnizam nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 11. Sau đó, Muzakif Fitri Muhammad ấn định chiến thắng 3-0 cho U17 Malaysia ở phút 58. Trong trận bán kết, U17 Lào nhận một thẻ đỏ, thuộc về Bounthasak Chandala ngay phút thứ 5”, vẫn là những dòng được viết trên Fanpage chính thức của FAM.

Đối thủ của U17 Malaysia trong trận chung kết sẽ là U17 Việt Nam (Ảnh: VFF).

Việc U17 Malaysia lọt vào trận chung kết là bất ngờ rất lớn tại giải năm nay. Họ khởi đầu giải đấu này khá chật vật, với thất bại đậm 0-4 trước đội tuyển U17 Việt Nam. Sau đó, U17 Malaysia giành chiến thắng sát nút 1-0 trước U17 Indonesia. Ở lượt trận cuối vòng bảng, đội bóng có biệt danh “Những chú hổ trẻ” thắng Timor Leste 2-0.

Kết quả này cộng với việc U17 Indonesia hòa thất vọng 0-0 với U17 Việt Nam, giúp U17 Malaysia có vé vào bán kết. Ở trận bán kết tối 22/4, U17 Malaysia thắng U17 Lào 3-0.

Tờ New Straits Times của Malaysia bình luận về trận bán kết U17 Malaysia - U17 Lào: “U17 Malaysia đã đánh bại đội tuyển U17 Lào chỉ chơi 10 người cầu thủ để giành quyền vào chung kết giải Đông Nam Á. Trận đấu này diễn ra với ưu thế nghiêng hẳn về phía U17 Malaysia”.

“Màn trình diễn xuất sắc trong trận bán kết đánh dấu sự trở lại của “Những chú hổ trẻ” ở trận chung kết giải đấu khu vực. Lần gần nhất mà U17 Malaysia giành được ngôi vô địch là vào năm 2019”, New Straits Times thông tin thêm.