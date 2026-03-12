Sử dụng cầu thủ nhập tịch giả, CLB Malaysia vẫn được AFC tuyên “trắng án”

Cụ thể, CLB Johor Darul Tazim sử dụng 3 cầu thủ Joao Figueiredo, Hector Hevel và Jon Irazabal với tư cách nội binh trong các trận gặp CLB Lion City Sailors (Singapore) và Bangkok United (Thái Lan) ở vòng bảng Cúp C1 Đông Nam Á 2025-2026.

CLB Johor Darul Tazim của Malaysia được AFC tuyên "trắng án", dù sử dụng các cầu thủ nhập tịch giả mạo (Ảnh: NST).

Joao Figueiredo, Hector Hevel và Jon Irazabal trong nhóm 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia sử dụng hồ sơ giả mạo.

Phía các CLB Lion City Sailors và Bangkok United đòi hỏi phải xử lý CLB Johor Darul Tazim, vì họ sử dụng cầu thủ sai quy định.

Các cầu thủ Joao Figueiredo, Hector Hevel và Jon Irazabal, nếu được sử dụng, phải bị tính là ngoại binh, chứ không được xem là nội binh, chiếu theo lập luận Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) và FIFA, không công nhận tư cách nội binh của những cầu thủ vừa nêu.

Một khi những cầu thủ nói trên bị tính là ngoại binh, Johor Darul Tazim đã sử dụng quá lố số ngoại binh cho phép trong từng trận đấu, nên đội bóng Malaysia phải bị xử thua trong những trận đấu mà những cầu thủ nói trên ra sân.

Cầu thủ nhập tịch giải mạo của Malaysia sẽ không bị xử lý ở các Cúp châu Á và Đông Nam Á, tầm mức CLB (Ảnh: NST).

Ngoài Cúp C1 Đông Nam Á, các cầu thủ Joao Figueiredo, Hector Hevel và Jon Irazabal còn cùng với CLB Johor Darul Tazim thi đấu ở Cúp C1 châu Á (AFC Champions League Elite) 2025-2026. Đội này vừa vượt qua CLB Sanfrecce Hiroshima (Nhật Bản) ở vòng 1/8.

Cụ thể, Joao Figueiredo, Hector Hevel và Jon Irazaba thi đấu ở trận lượt đi gặp Sanfrecce Hiroshima ngày 4/3. Phía đội bóng Nhật Bản cũng thắc mắc về tư cách của các cầu thủ nói trên, sau khi có phán quyết của CAS vào ngày 5/3.

Đáp lại, phát biểu trên truyền thông Malaysia ngày 12/3, Tổng thư ký (TTK) AFC Seri Windsor Paul John nói: “Các quy định của CAS đối với các cầu thủ nhập tịch, chỉ áp dụng cho cấp độ đội tuyển quốc gia. Còn đối với cấp độ CLB, không có tiêu chí nào để xử lý các cầu thủ”.

“Các CLB tham gia các giải đấu của AFC hoàn toàn không bị ảnh hưởng vì quy định của CAS. Không có bất kỳ tiêu chí quốc tịch nào được đặt ra, khi các cầu thủ có liên quan thi đấu ở cấp độ CLB”, TTK AFC Seri Windsor Paul John nói thêm.

Tờ New Straits Times sau đó làm rõ phát biểu này của vị TTK AFC. New Straits Times viết: “Phát biểu của TTK AFC Seri Windsor Paul John đã làm rõ nhiều vấn đề. Việc này rất quan trọng đối với các CLB của Malaysia, bao gồm CLB Johor Darul Tazim. Đội này đang thi đấu tại Cúp C1 châu Á và Cúp C1 Đông Nam Á”.

Điều đáng chú ý là, dù nhanh chóng tuyên “trắng án” cho CLB của Malaysia, nhưng AFC lại rất chậm trễ trong việc xử lý vi phạm của đội tuyển Malaysia, liên quan đến vụ 7 cầu thủ nhập tịch sử dụng hồ sơ giả.

7 cầu thủ có liên quan đã xuất hiện trong các trận đấu gặp Nepal ngày 25/3/2025 và gặp đội tuyển Việt Nam ngày 10/6/2025, ở vòng loại Asian Cup 2027.