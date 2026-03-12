FIFA mở rộng điều tra bê bối làm giả giấy tờ của 7 tuyển thủ Malaysia

Vụ bê bối làm giả giấy tờ liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch trái phép của đội tuyển quốc gia Malaysia dường như vẫn chưa khép lại. Thậm chí, “phần hai” của vụ việc có thể tiếp diễn cho đến khi kẻ chủ mưu đứng sau hành vi làm giả giấy tờ bị đưa ra ánh sáng và trừng phạt.

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Windsor John, chia sẻ với Arena Metro rằng FIFA vẫn có quyền tiếp tục điều tra vụ việc, dù trước đó đã có các án phạt dành cho bảy cầu thủ liên quan, cũng như các khoản phạt đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và việc hủy bỏ một số kết quả của đội tuyển Malaysia trong các trận đấu năm ngoái.

7 cầu thủ làm giả hồ sơ thi đấu cho tuyển Malaysia đang bị FIFA phạt (Ảnh: Hmetro).

Theo ông Windsor John, trong tài liệu “Quyết định có lý do” do FIFA công bố trước đây, bảy cầu thủ đã thừa nhận rằng toàn bộ vấn đề liên quan đến giấy tờ được giao cho các đại diện xử lý. Vì vậy, FIFA có thể tiếp tục điều tra để xác định chính xác điều gì đã xảy ra, đặc biệt khi kẻ chủ mưu đứng sau vụ làm giả giấy khai sinh vẫn chưa được xác định.

Ông cho biết: “FIFA có quyền tiếp tục điều tra, chẳng hạn đối với các đại diện hoặc quan chức khác. Cuộc điều tra có thể vẫn đang diễn ra, và chúng ta thậm chí còn không biết”.

Ông Windsor cũng nhấn mạnh rằng mọi khả năng đều có thể xảy ra và cho rằng tốt nhất vụ việc nên sớm khép lại. Tuy nhiên, điều đó không dễ dàng vì FIFA có thẩm quyền độc lập và rộng hơn so với AFC.

Trước đó, vụ việc liên quan đến 7 cầu thủ gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel đã thu hút sự chú ý lớn khi được đưa lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) sau khi FIFA áp dụng các biện pháp kỷ luật.

Cuộc điều tra do Ủy ban Kỷ luật của FIFA tiến hành vào tháng 9 năm ngoái kết luận rằng các cầu thủ này đã làm giả giấy khai sinh để đủ điều kiện thi đấu cho tuyển Malaysia tại vòng loại AFC Asian Cup 2027 và một số trận giao hữu quốc tế. Hệ quả là cả 7 cầu thủ đều bị đình chỉ thi đấu 12 tháng và phải nộp phạt, trong khi FAM cũng bị xử phạt vì những sai sót mang tính kỹ thuật.

Trong thời gian tới, AFC sẽ tổ chức cuộc họp để thảo luận các biện pháp kỷ luật đối với đội tuyển quốc gia Malaysia liên quan đến chiến dịch vòng loại Asian Cup 2027, trước khi trình quyết định lên Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức của AFC.