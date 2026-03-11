Nhà báo Anh: “Nếu AFC tha tội cho LĐBĐ Malaysia thì đó là vụ bê bối lớn”

Sau khi Tòa án trọng tài thể thao (CAS) bác đơn của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM), Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đang xem xét trước khi đưa ra án phạt cuối cùng với bóng đá Malaysia.

Theo nhà báo John Duerden, AFC không thể tha tội cho Malaysia (Ảnh: Getty).

Trước tình hình đó, nhà báo nổi tiếng người Anh John Duerden đã nêu quan điểm liên quan tới vấn đề này. Ông chia sẻ: “AFC dự đoán đưa ra các án phạt dành cho Malaysia trong vài ngày tới. Nhiều ý kiến cho rằng những trận đấu có sự tham gia của các cầu thủ nhập tịch bất hợp pháp sẽ bị xử thua. Nếu điều đó xảy ra, tuyển Việt Nam có thể là đội giành quyền dự Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia vào tháng 1 năm sau.

Trước đây, Timor Leste từng rơi vào tình huống tương tự khi sử dụng trái phép 9 cầu thủ Brazil. Năm 2019, họ bị tước toàn bộ kết quả ở vòng loại Asian Cup và thậm chí còn bị loại khỏi giải đấu năm 2023.

Tuy vậy, vẫn có lo ngại, đặc biệt từ phía Việt Nam cho rằng một số nhân vật có ảnh hưởng tại Malaysia đang vận động hậu trường tại trụ sở AFC ở Kuala Lumpur nhằm tìm kiếm sự khoan hồng. Tuy nhiên, nếu AFC tha tội cho Malaysia thì đó là vụ bê bối lớn.

Trước mắt, điều mà người hâm mộ Malaysia cũng như bóng đá châu Á đang chờ đợi là phán quyết từ AFC liên quan tới vụ này. Họ xứng đáng nhận được sự công bằng".

Người hâm mộ châu Á đang chờ đợi động thái từ AFC (Ảnh: AFC).

Trước đó, Tổng thư ký AFC, Windsor John, khẳng định trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia (ngày 31/3) vẫn diễn ra như bình thường, bất chấp việc án phạt có được đưa ra với bóng đá Malaysia hay không.

Ông cho biết: “Các trận đấu phải tiếp tục diễn ra. Đây là những trận đấu có ràng buộc về hợp đồng và thương mại, không thể hủy bỏ trừ khi có thiên tai. Cả hai đội tuyển Việt Nam và Malaysia đều có nghĩa vụ thương mại phải thực hiện. Ngoài ra, các trận đấu cũng rất quan trọng đối với bảng xếp hạng FIFA. Hủy trận không phải là từ ngữ tốt trong bóng đá”.