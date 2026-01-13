Ban huấn luyện U23 Jordan bật khóc khi chứng kiến U23 Việt Nam chiến thắng

Tối 12/1, bảng A vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2026 đã khép lại với những kịch bản không tưởng. Trong khi U23 Việt Nam hiên ngang tiến vào tứ kết với vị thế nhất bảng sau trận thắng 1-0 trước chủ nhà Saudi Arabia, thì ở một diễn biến khác, các thành viên của U23 Jordan đã trải qua những giây phút nghẹt thở trước khi vỡ òa trong sung sướng.

HLV U23 Jordan bật khóc khi chứng kiến U23 Việt Nam đánh bại U23 Saudi Arabia (Video: AFC).

Ở lượt trận cuối cùng bảng A, hai cặp đấu diễn ra cùng giờ. Trận U23 Jordan gặp U23 Kyrgyzstan kết thúc sớm hơn với chiến thắng 1-0 thuộc về Jordan. Sau khi trận đấu khép lại, toàn bộ Ban huấn luyện (BHL) và các cầu thủ U23 Jordan đã tụ tập bên đường biên, chờ đợi kết quả trận U23 Việt Nam và U23 Saudi Arabia.

Ngay khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên trên sân vận động Al Faisal, nơi U23 Việt Nam đánh bại U23 Saudi Arabia với tỷ số 1-0, Ban huấn luyện cùng thành viên U23 Jordan đã bùng nổ cảm xúc. Các cầu thủ ôm lấy nhau nhảy múa như thể chính họ vừa giành chức vô địch.

Giữa đám đông đang phấn khích ấy, hình ảnh một thành viên trong Ban huấn luyện (BHL) U23 Jordan gục xuống sân khóc nức nở đã trở thành tâm điểm chú ý.

Sở dĩ U23 Jordan có màn ăn mừng cuồng nhiệt này là bởi chính U23 Việt Nam đã giúp họ “lách qua khe cửa hẹp” khi đội bóng này không thể tự quyết định được số phận của mình.

Trước khi bước vào lượt trận cuối mang tính quyết định, tình thế của U23 Jordan cực kỳ mong manh. Dù có cùng 3 điểm với U23 Saudi Arabia, nhưng đại diện Tây Á lại xếp sau do thua kém về hiệu số bàn thắng bại.

U23 Việt Nam tạo địa chấn trước U23 Saudi Arabia (Ảnh: AFC).

Thời điểm đó, ít ai dám tin U23 Việt Nam có thể tạo địa chấn trước một Saudi Arabia sở hữu dàn sao đắt giá. Chính vì vậy, việc U23 Việt Nam giành trọn 3 điểm đã tạo nên một cú sốc thực sự cho giới chuyên môn châu lục. Kết quả này trực tiếp loại nhà đương kim vô địch và mở toang cánh cửa đi tiếp cho U23 Jordan.

Từ vị thế của đội bóng gần như bị loại, U23 Jordan bỗng chốc được "hồi sinh" nhờ bản lĩnh của U23 Việt Nam. Việc nhà đương kim vô địch ngã ngựa đã mở toang cánh cửa vào tứ kết cho đội bóng Tây Á và là lời lý giải cho niềm vui vỡ òa như thể vừa giành chức vô địch của các cầu thủ U23 Jordan.