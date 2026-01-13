Phản ứng của CĐV châu Á khi U23 Việt Nam đánh bại U23 Saudi Arabia

U23 Việt Nam xuất sắc thắng U23 Saudi Arabia 1-0

"Chúc mừng chiến thắng thuyết phục của U23 Việt Nam. Các bạn khiến cả châu Á phải thán phục", một CĐV đến từ Iraq bình luận trên trang AFC Asian Cup ca ngợi chiến thắng của U23 Việt Nam khi đánh bại đội chủ nhà U23 Saudi Arabia với tỷ số 1-0 trên sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City diễn ra vào tối 12/1 (giờ Việt Nam).

U23 Việt Nam đã có một màn trình diễn xuất sắc trước đội chủ nhà U23 Saudi Arabia để lập kỷ lục với 3 trận toàn thắng ở vòng bảng giải U23 châu Á (Ảnh: AFC).

Bất chấp chịu nhiều sức ép từ các cầu thủ chủ nhà, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik vẫn giữ được thế trận và đảm bảo được sự an toàn cho khung thành của thủ môn Trung Kiên trong suốt hiệp 1.

Ở hiệp 2, U23 Saudi Arabia đã tạo ra không ít cơ hội, nhưng vẫn bế tắc trong khâu ghi bàn. Tuy nhiên, trong thời điểm đội chủ nhà còn mải mê tấn công, U23 Việt Nam đã tận dụng tốt cơ hội hiếm hoi để tạo ra khác biệt.

Phút 65, từ tình huống giành bóng bên phần sân đối phương, Nguyễn Đình Bắc xâm nhập vòng cấm và tung cú dứt điểm từ góc hẹp, đánh bại thủ môn U23 Saudi Arabia để mang về chiến thắng sít sao cho U23 Việt Nam.

Chiến thắng này giúp U23 Việt Nam vào vòng tứ kết U23 châu Á 2026 với ngôi đầu bảng A một cách thuyết phục, với 9 điểm sau 3 trận toàn thắng, ghi được 5 bàn và chỉ để thủng lưới 1 bàn. Điều quan trọng hơn, ngôi đầu bảng sẽ giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik không phải đụng độ sớm U23 Nhật Bản ngay từ vòng tứ kết, qua đó khả năng tiến sâu của "Rồng vàng" ở giải đấu này là rất cao.

U23 Việt Nam chơi thăng hoa trước U23 Saudi Arabia (Ảnh: AFC).

Chứng kiến màn trình diễn của U23 Việt Nam ở vòng bảng, đặc biệt lần đầu tiên đánh bại U23 Saudi Arabia ở giải châu Á, nhiều CĐV châu Á đã không tiếc lời ca ngợi đoàn quân của HLV Kim Sang Sik.

"Tôi không thể tin đội tuyển quốc gia trẻ của Việt Nam lại mạnh đến vậy. Họ đã đánh bại gã khổng lồ Saudi Arabia, thật sự đáng kinh ngạc. Lối chơi của họ không hề rụt rè hay do dự.

Ngược lại, họ kiểm soát trận đấu một cách bình tĩnh, quyết đoán và chuyền bóng rất thông minh. Việt Nam thực sự xứng đáng được khen ngợi", tài khoản Jasmin Bassi đến từ Indonesia bình luận.

"U23 Việt Nam có nhiều cầu thủ rất xuất sắc, như thủ môn Trung Kiên, tiền vệ Thái Sơn hay tiền đạo Đình Bắc. Áp lực giữ sạch mành lưới của thủ môn Trung Kiên trước sức ép của chủ nhà U23 Saudi Arabia rất lớn, nhưng anh ấy đã làm quá tốt.

Bàn thắng của U23 Việt Nam ở trận đấu này có phần may mắn, nhưng họ rất biết tận dụng cơ hội và là sát thủ trong vòng cấm. Các cầu thủ U23 Trung Quốc cần phải học hỏi điều này từ Việt Nam", tài khoản Xiang Ni đến từ Trung Quốc nhận xét.

"Xin gửi lời chào Việt Nam từ Jordan. Cảm ơn các cầu thủ U23 Việt Nam đã chơi với danh dự và tinh thần thể thao, mặc dù trình độ của họ không thua kém đối thủ nào. Xin dành sự tôn trọng tới các bạn", tài khoản Zaid Majali đến từ Jordan bày tỏ khi chiến thắng của U23 Việt Nam đồng thời giúp U23 Jordan giành vé vào tứ kết.

"Chúc mừng Việt Nam. Các bạn là đại diện xuất sắc của bóng đá Đông Nam Á ở giải đấu này. Hy vọng các bạn có thể lặp lại kỳ tích ở Thường Châu năm 2018", tài khoản Joanna Fontanilla đến từ Philippines bày tỏ.

"Nếu các đối thủ khác thắng trước Saudi Arabia, thì cũng được coi là bình thường. Nhưng với chiến thắng của U23 Việt Nam, điều đó thể hiện sự kiên cường của cả dân tộc. Chúc mừng Việt Nam chiến thắng và may mắn ở các vòng đấu tiếp theo!", tài khoản Diana Mitrea đến từ Singapore tuyên bố.

"Chưa bao giờ thấy trận đấu tự tin này ở các thế hệ Việt Nam khác trước đây. Thế hệ này dám thể hiện kỹ năng sở hữu một cách dễ dàng, họ thực sự là một đội sở hữu tốt hơn với những chiến thuật tấn công tốt hơn cả thế hệ 2018.

Tất nhiên là họ có rất nhiều áp lực trong phòng thủ để chờ cơ hội phản công nhưng nhìn chung họ gần như hoàn hảo trong 3 trận đấu", tài khoản Phùng Tuấn Đạt đến từ Việt Nam nhấn mạnh.

"Sống đủ lâu để chứng kiến Việt Nam đi đá giải châu lục toàn thắng cả 3 trận vòng bảng. Bằng lối đá bản lĩnh, đầy tự tin", tài khoản Khánh Ngọc cũng đến từ Việt Nam chốt lại.