Báo Thái Lan bất ngờ chỉ trích nặng nề Madam Pang

Ở SEA Games 33, bóng đá Thái Lan đã thất bại toàn diện khi không thể giành Huy chương vàng (HCV) ở 4 nội dung là bóng đá nam (lứa U22), bóng đá nữ, futsal nam và futsal nữ. Đây được xem là điểm tối của thể thao Thái Lan khi họ dẫn đầu trên bảng tổng sắp với hơn 230 HCV.

Hôm nay (27/12), tờ Daily News (Thái Lan) đã lên tiếng chỉ trích nặng nề Chủ tịch FAT Madam Pang. Họ cho rằng bà đã phớt lờ thất bại toàn diện của bóng đá nước này khi im lặng trong suốt thời gian qua.

Tờ Daily News yêu cầu Madam Pang xin lỗi (Ảnh: FAT).

Tờ báo của Thái Lan bình luận: “SEA Games là một giải đấu mà trước khi diễn ra, người ta thường “xem nhẹ”, nhưng cứ hễ bóng đá Thái Lan thất bại là FAT lập tức bị chỉ trích dữ dội. Lần này, mức độ chỉ trích còn tăng lên gấp bội.

Hàng loạt ý kiến phê bình nhắm vào FAT, đặc biệt trong bối cảnh thời gian qua, các đội tuyển quốc gia thi đấu kém thuyết phục. Đội U17 Thái Lan không giành vé dự World Cup, đội tuyển nữ sớm không thể giành vé dự Asian Cup và cả “cơn bão” xoay quanh việc sa thải HLV Masatada Ishii. Đó là một cuộc khủng hoảng thực sự.

Vì thế, Madam Pang trở thành tâm điểm chỉ trích nặng nề. Ở vụ việc sa thải HLV Ishii, bà lựa chọn lên tiếng bằng một bài phát biểu dài dòng, lê thê, để rồi càng bị công kích thêm. Nhưng với thất bại của bóng đá Thái Lan ở SEA Games, cho đến thời điểm này, Madam Pang lại chọn sự im lặng.

“Lấy tĩnh chế động” là một lựa chọn đúng trong nhiều hoàn cảnh, nhưng không phải là lần này. Ở môn cầu mây nam, thất bại xảy ra, ông Thana Chaiprasit, Chủ tịch Liên đoàn, đã chọn cách đứng thẳng người xin lỗi, thừa nhận sai sót với tư cách người đứng đầu, dù bị chỉ trích thế nào cũng sẵn sàng đối diện.

Bóng đá cũng vậy. Madam Pang lẽ ra cần có hành động cụ thể nào đó, không nên tỏ ra “không biết, không quan tâm”. Giữa lúc làn sóng chỉ trích dâng cao, bà vẫn đăng những câu danh ngôn, hình ảnh đẹp đẽ để “tự làm vui lòng mình” và đón nhận những lời khen, như thể không có chuyện gì xảy ra, rồi mong mọi người sớm quên đi vì… Tết sắp đến.

Khi xảy ra sự cố treo nhầm Quốc kỳ Việt Nam ở lễ bốc thăm futsal, bà cuống cuồng sang xin lỗi phía Việt Nam. Nhưng khi đối diện với chính người hâm mộ Thái Lan, bà lại chọn cách im lặng.

Việc lỡ mục tiêu 4 HCV tại SEA Games là một kết quả đáng thất vọng, nhưng không phải là “trời đất sụp đổ”. Con đường phía trước còn rất dài, hướng tới sân chơi châu Á và thế giới.

Họ cho rằng Madam Pang cần phải đứng ra chịu trách nhiệm, thay vì phớt lờ thất bại của bóng đá Thái Lan (Ảnh: FAT).

Madam Pang đã có nhiều đóng góp cho bóng đá Thái Lan như phát triển Thai League, tìm kiếm nhà tài trợ, bản quyền truyền hình, hỗ trợ tài chính đúng hạn. Những điều này thực sự đáng ghi nhận. Và nếu bà không bước lên cương vị Chủ tịch, bóng đá Thái Lan sẽ ra sao, có lẽ khó mà hình dung.

Làm việc thì có đúng có sai, đặc biệt trong thể thao, không thắng thì thua. Khi đã nhận “hoa”, cũng phải sẵn sàng đón nhận “gạch đá”. Hãy bước ra đối thoại với cộng đồng bóng đá, với người hâm mộ bằng sự chân thành, để cùng nhau tiếp tục chiến đấu.

Đừng dùng “sự im lặng” làm câu trả lời. Bởi chính sự im lặng ấy lại tạo ra vô số suy nghĩ tiêu cực từ người hâm mộ, ăn sâu thành định kiến, tích tụ, đóng cứng và cuối cùng dẫn tới một cuộc khủng hoảng niềm tin thực sự”.