U17 Triều Tiên bất ngờ rút khỏi giải châu Á, ảnh hưởng tới U17 Việt Nam

Quyết định rút lui vào phút chót của đội tuyển U17 Triều Tiên khiến Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) phải xem xét lại kế hoạch giải đấu và tạo ra một số hệ quả dây chuyền trong cuộc đua giành vé tham dự World Cup U17 năm 2026 của các đội tuyển, trong đó có U17 Việt Nam.

Theo kế hoạch ban đầu, bảng D sẽ gồm U17 Triều Tiên, U17 Uzbekistan, U17 Australia và U17 Ấn Độ nhưng nay chỉ còn 3 đội. Do thời gian gấp rút, AFC xác nhận sẽ không có đội nào được thêm vào thay thế, điều này có nghĩa là các đội tại bảng D sẽ thi đấu ít trận hơn so với các bảng khác.

U17 Việt Nam sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng sau khi U17 Triều Tiên rút khỏi giải U17 châu Á 2026 (Ảnh: VFF).

Mặc dù không cùng bảng, nhưng đội tuyển U17 Việt Nam vẫn sẽ bị ảnh hưởng gián tiếp. Đội bóng của huấn luyện viên (HLV) Cristiano Roland nằm ở bảng C cùng với Hàn Quốc, UAE và Yemen, nhưng cục diện vòng loại tổng thể có thể thay đổi đáng kể.

Theo thể thức này, 8 đội vào tứ kết sẽ giành quyền trực tiếp tham dự World Cup U17 năm 2026. Tuy nhiên, nếu U17 Qatar (chủ nhà của giải U17 World Cup 2026) vượt qua vòng bảng, một suất bổ sung có thể được trao cho đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Tuy nhiên, việc U17 Triều Tiên rút lui đã gây ra rắc rối khi AFC buộc sẽ phải điều chỉnh phương pháp xếp hạng cho các đội đứng thứ ba bởi bảng D lúc này chỉ có 3 đội (đội xếp thứ 3 cũng là đội xếp cuối bảng).

Nhiều khả năng AFC phải loại trừ kết quả thi đấu với đội cuối bảng để đảm bảo công bằng và điều này có thể gây bất lợi cho các đội trong các bảng đấu đủ 4 đội, bao gồm cả U17 Việt Nam, bằng cách giảm lợi thế về điểm số hoặc hiệu số bàn thắng bại của họ.

Bảng D giải U17 châu Á 2026 chỉ còn 3 đội sau khi U17 Triều Tiên rút lui (Ảnh: AFC).

Rõ ràng trong trường hợp U17 Việt Nam không giành được một trong hai vị trí nhất hoặc nhì bảng đấu và phải trông chờ vào suất giành cho đội hạng 3 có thành tích tốt nhất, cơ hội giành vé dự World Cup của thầy trò HLV Cristiano Roland cũng sẽ khó khăn hơn nhiều.

Tại bảng C, U17 Hàn Quốc vẫn được đánh giá cao nhất ở vị trí đầu bảng, khi đội bóng xứ sở Kim chi đã hai lần vô địch giải đấu vào năm 1986 và 2002. Họ cũng 3 lần giành vị trí á quân vào các năm 2008, 2014 và 2023. Tại giải đấu diễn ra hồi năm ngoái tại Saudi Arabia, U17 Hàn Quốc cũng đã lọt vào bán kết.

Chính vì vậy mục tiêu của U17 Việt Nam là cạnh tranh với U17 UAE và U17 Yemen cho vị trí nhì bảng. Sau chức vô địch U17 Đông Nam Á 2026 vừa qua, đoàn quân của HLV Cristiano Roland đang có được sự tự tin cần thiết để chinh phục tấm vé tới Qatar vào cuối năm nay.