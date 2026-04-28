Người hâm mộ được xem trực tiếp các trận đấu của U17 Việt Nam ở giải châu Á

Hôm qua (27/4), AFC thông báo sẽ không sản xuất và phát sóng các trận đấu ở vòng bảng giải U17 châu Á, trong đó có các trận đấu của U17 Việt Nam. Theo kế hoạch, AFC sẽ chỉ phát sóng các trận đấu ở giải U17 châu Á kể từ vòng tứ kết trở đi. Khi đó, các trận đấu mới được sản xuất tín hiệu và phân phối cho các đơn vị nắm bản quyền truyền hình.

Tuy nhiên, tới trưa nay (28/4), người hâm mộ Việt Nam đã nhận tin vui. TV360 (đơn vị nắm bản quyền giải đấu tại Việt Nam) xác nhận sẽ cử ekip sang Saudi Arabia để quay và phát sóng trực tiếp các trận đấu của U17 Việt Nam tại vòng bảng.

U17 Việt Nam chuẩn bị thi đấu ở giải U17 châu Á (Ảnh: AFC).

“Sau nỗ lực đàm phán, TV360 đã đạt thỏa thuận với AFC để phát sóng trọn vẹn và độc quyền các trận đấu của vòng chung kết giải U17 châu Á 2026, từ ngày 5/5 đến 22/5”, thông báo của TV360 có đoạn.

Giai đoạn vòng bảng có ý nghĩa rất quan trọng với U17 Việt Nam khi quyết định trực tiếp tới tấm vé tham dự World Cup U17. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ đủ điều kiện tham dự giải đấu cấp độ thế giới.

Ở giải U17 châu Á, U17 Việt Nam sẽ nằm chung bảng với U17 Hàn Quốc, U17 UAE và U17 Yemen. Mục tiêu của đoàn quân HLV Cristiano Roland là giành quyền tham dự World Cup.

Tại giải U17 châu Á 2025, U17 Việt Nam đã mất vé tham dự World Cup vô cùng đáng tiếc. Đội bóng của HLV Roland chơi tốt khi hòa ba đội bóng mạnh là U17 Australia, U17 Nhật Bản và U17 UAE. Ở trận đấu cuối cùng, U17 Việt Nam đã bị U17 UAE gỡ hòa đáng tiếc ở phút 87. Điều đó đã khiến tấm vé dự World Cup tuột khỏi tầm tay của đội bóng.

Sau khi về nước vào ngày 26/4, toàn đội đang duy trì tập luyện ở Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Tới ngày 1/5, các thành viên của U17 Việt Nam sẽ lên đường sang Saudi Arabia chuẩn bị cho giải U17 châu Á.

U17 Việt Nam sẽ thi đấu trận ra quân gặp U17 Yemen vào lúc 0h ngày 7/5. Điều đó có nghĩa rằng, U17 Việt Nam chỉ có hơn một tuần để chuẩn bị cả thể chất, tinh thần lẫn chiến thuật trước giải U17 châu Á. Đây là thách thức không nhỏ với HLV Roland và các học trò.