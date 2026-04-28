Siêu máy tính dự đoán kết quả trận đấu PSG gặp Bayern Munich

Theo dự đoán của siêu máy tính Opta, đội chủ nhà Paris Saint Germain (PSG) có 40,6% khả năng giành chiến thắng trong trận đấu này. Khả năng giành chiến thắng của Bayern Munich là 35,2%. Còn khả năng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa là 24,2%.

Cuối tuần qua, HLV Vincent Kompany đã sử dụng nhiều cầu thủ dự bị trong trận đấu với Mainz ở Bundesliga. Ở trận đấu đó, Bayern Munich bị dẫn trước 3-0 trong hiệp 1. Sau đó, HLV người Bỉ buộc phải tung vào sân nhiều cầu thủ trụ cột vào sân và ngược dòng thắng lại 4-3. Harry Kane, Jamal Musiala và Michael Olise là những người ghi bàn cho “Hùm xám”.

Trong khi đó, PSG cũng tung ra sân đội hình dự bị trong trận đấu với Angers ở Ligue 1. Họ không gặp khó khăn khi giành chiến thắng với tỷ số 3-0.

PSG toàn thua trong 5 trận gần nhất trước Bayern Munich ở Champions League (Ảnh: ESPN).

Khvicha Kvaratskhelia là nhân tố quan trọng khi tham gia vào 13 bàn thắng của PSG ở Champions League mùa giải này (8 bàn thắng, 5 kiến tạo). Tiền đạo người Georgia chỉ kém một bàn so với kỷ lục nhiều bàn thắng nhất của một cầu thủ PSG ở giải đấu này (Dembele, 14 bàn ở mùa 2024-2025).

Vitinha là nhạc trưởng không thể thay thế của đội bóng thành Paris. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đã thực hiện 1.370 đường chuyền thành công trong mùa giải 2025-2026, cao nhất kể từ khi Opta thống kê vào mùa giải 2003-2004. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đã thực hiện thành công 100 đường chuyền trong 8 trận đấu khác nhau ở mùa này, chỉ có Xavi (9 trận) làm tốt hơn thế trong một mùa giải.

Kinh nghiệm của Marquinhos vô cùng cần thiết với PSG. Nếu ra sân, trung vệ người Brazil sẽ san bằng kỷ lục của Roberto Carlos (120) về số lần ra sân nhiều nhất của một cầu thủ người Brazil trong lịch sử Cúp C1/Champions League.

Tuy nhiên, trung vệ người Brazil hứa hẹn sẽ có trận đấu bận rộn. Bayern Munich sở hữu bộ ba tấn công vô cùng đáng sợ. Harry Kane (13 bàn) và Michael Olise (10 bàn) đều tham gia vào 10 bàn thắng ở đấu trường Champions League mùa này. Nếu ghi bàn hoặc kiến tạo trước PSG, Luis Diaz (6 bàn, 3 kiến tạo) sẽ tham gia vào nhóm này.

Với 12 bàn thắng, Harry Kane chính là cầu thủ người Anh ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải ở cúp C1/Champions League. Anh đã ghi bàn trong cả 4 trận đấu loại trực tiếp gần nhất tại giải đấu này và có thể san bằng kỷ lục chuỗi trận ghi bàn dài nhất của một cầu thủ Bayern Munich tại Champions League (5 trận của Robert Lewandowski từ năm 2016 đến 2018).

Đây hứa hẹn sẽ là màn đôi công hấp dẫn. Bayern Munich và PSG đều là những đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất ở Champions League mùa giải này với 38 bàn thắng. Hai đội cũng đứng đầu về số bàn thắng được thực hiện sau những pha cướp bóng thành công (6 bàn). Điều này không ngạc nhiên khi hai đội đều chơi pressing (gây áp lực) tầm cao và muốn bóp nghẹt đối thủ.

PSG đã ghi từ 2 bàn trở lên trong 8 trận đấu vòng loại trực tiếp gần nhất của họ tại Champions League, chuỗi trận dài nhất lịch sử. Đội duy nhất khác làm được điều này trong 8 trận liên tiếp là Barcelona từ tháng 4/2015 đến tháng 4/2016 (cũng dưới sự dẫn dắt của HLV Luis Enrique).

HLV Luis Enrique có thể trở thành HLV đạt 50 chiến thắng nhanh nhất tại Champions League (hiện là 49 chiến thắng trong 76 trận). Kỷ lục hiện tại thuộc về Pep Guardiola, người đã giành 50 chiến thắng trong 80 trận.

Tuy nhiên, HLV người Tây Ban Nha sẽ phải đối đầu với khắc tinh Vincent Kompany. Chiến lược gia người Bỉ đã thắng trong cả hai trận đối đầu với PSG của Luis Enrique ở đấu trường Champions League.

Thành tích đối đầu PSG vs Bayern Munich

Hai đội đã gặp nhau tổng cộng 15 lần ở Champions League. Trong đó, Bayern Munich thắng 9 trận và thua 6 trận.

Trong trận đấu ở vòng bảng Champions League mùa này, Bayern Munich đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước PSG nhờ cú đúp của Luis Diaz. Tính xa hơn, “Hùm xám” đã thắng cả năm trận gần nhất trước gã khổng lồ nước Pháp tại Champions League. Đây đã là chuỗi thắng dài nhất mà bất kỳ đội bóng nào đạt được trước PSG trong một giải đấu lớn của châu Âu (5).

Thông tin lực lượng PSG vs Bayern Munich

PSG không có sự phục vụ của hai cầu thủ Quentin Ndjantou và Vitinha trong trận đấu này.

Bayern Munich sẽ không có hàng loạt cầu thủ Serge Gnabry, Lennart Karl, Sven Ulreich, Tom Bischof, Maycon Cardozo vì chấn thương.

Đội hình dự kiến PSG vs Bayern Munich

PSG (4-3-3): Safonov; Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi; Ruiz, Beraldo, Neves; Doue, Dembele, Kvaratskhelia

Bayern Munich (4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Diaz; Kane

Dự đoán tỷ số PSG 2-3 Bayern Munich