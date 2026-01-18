HLV U23 Trung Quốc tuyên bố đanh thép về trận gặp U23 Việt Nam

U23 Trung Quốc đánh bại U23 Uzbekistan sau loạt luân lưu

U23 Trung Quốc đã gây bất ngờ khi vượt qua U23 Uzbekistan ở vòng tứ kết giải U23 châu Á vào tối 17/1 tại Saudi Arabia. Sau 120 phút, hai đội hòa nhau với tỷ số 0-0. Cuối cùng, đoàn quân của HLV Antonio Puche đã thắng 4-2 ở loạt sút luân lưu.

HLV Puche khẳng định hiểu rõ U23 Việt Nam (Ảnh: Dongqiudi).

Đây là lần đầu tiên, U23 Trung Quốc lọt vào bán kết giải U23 châu Á. Họ sẽ đối đầu với U23 Việt Nam ở vòng đấu của 4 đội mạnh nhất.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Antonio Puche thừa nhận trận đấu với U23 Uzbekistan rất khó khăn. Ông nói: “Phải thừa nhận rằng đây là trận đấu rất khó khăn với chúng tôi. U23 Trung Quốc chỉ có 3 ngày nghỉ, còn U23 Uzbekistan có tới 4 ngày.

Điều đó thực sự quan trọng. Tôi nghĩ AFC cần phải làm điều gì đó. Tôi không muốn im lặng trước vấn đề này. Tôi cũng phải nói thêm rằng việc các cầu thủ ra sân thi đấu vào lúc 14h30 là điều bất thường”.

Nói về cảm xúc trong phòng thay đồ của U23 Trung Quốc, HLV Puche chia sẻ: “Bầu không khí trong phòng thay đồ của U23 Trung Quốc giống như bữa tiệc. Chúng tôi vô cùng phấn khởi. Cả đội chỉ có thể tận dụng khoảng thời gian ngắn này để ăn mừng chiến thắng, trước khi tập trung vào trận đấu tiếp theo.

Chúng tôi hài lòng về mọi thứ. Vì toàn đội U23 Trung Quốc đã tạo nên lịch sử. Đây là giấc mơ của chúng tôi. Tôi đã huấn luyện các cầu thủ trong đội hình này từ nhiều năm trước. Tôi biết họ làm việc như thế nào. Tôi rất vui với màn trình diễn của họ”.

U23 Trung Quốc sở hữu hàng phòng ngự vô cùng chắc chắn (Ảnh: AFC).

HLV người Tây Ban Nha đề cập tới chiến thuật “dựng xe bus” của U23 Trung Quốc: “Về mặt kỹ thuật, U23 Uzbekistan rất mạnh. Họ kiểm soát bóng tốt. Đối với chúng tôi, trận đấu này không hề dễ dàng. Việc thi đấu tấn công trước đối thủ như vậy thực sự rất khó.

Cuối cùng, HLV Puche tự tin khẳng định hiểu rõ U23 Việt Nam, đối thủ của U23 Trung Quốc trong trận bán kết giải U23 châu Á. Ông nói thêm: “Tôi chưa xem trận đấu của U23 Việt Nam với U23 UAE.

Tâm trí tôi hoàn toàn tập trung vào trận đấu gặp U23 Uzbekistan. Ngày mai chúng tôi sẽ xem lại trận đấu của U23 Việt Nam. Dù sao, tôi hiểu khá rõ về U23 Việt Nam khi hai đội vừa gặp nhau ở Thành Đô (giải giao hữu Panda Cup) vào tháng 11”.

Trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc diễn ra vào lúc 22h30 ngày 20/1 trên sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City.