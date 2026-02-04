Phản ứng của CĐV Đông Nam Á khi tuyển futsal Việt Nam thua Indonesia

"Trận đấu tốt cho cả hai đội, hấp dẫn và kịch tính đến phút cuối. Chúc mừng Indonesia đã chiến thắng cũng như chia buồn với tuyển Việt Nam khi dừng bước ở tứ kết", tài khoản Miftakhul Khoir đến từ Indonesia bày tỏ trên trang Asean Football sau khi chứng kiến đội nhà thắng sít sao tuyển futsal Việt Nam với tỷ số 3-2 ở trận tứ kết giải futsal châu Á 2026 diễn ra trên sân Arena Indonesia.

Tuyển futsal Việt Nam )áo đỏ) đã có một trận đấu kịch tính và hấp dẫn với tuyển futsal Indonesia (Ảnh: VFF).

Với tư cách là đội chủ nhà, tuyển futsal Indonesia nhập cuộc mạnh mẽ và có bàn mở tỷ số sau 4 phút bóng lăn nhờ pha lập công của Brian Ick. Tiếp đà hưng phấn, Indonesia tiếp tục gia tăng sức ép và đến phút 11, Andiansyad Nur nhân đôi cách biệt bằng một cú dứt điểm dễ dàng sau một loạt các pha phối hợp ấn tượng.

Bị dẫn hai bàn, đội tuyển futsal Việt Nam thay đổi chiến thuật khi quyết định chơi tấn công mạnh mẽ và có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 25. Tuy nhiên, niềm vui của thầy trò Giustozzi không kéo dài. Chỉ ít giây sau, Indonesia đã tận dụng sai sót của hàng phòng ngự Việt Nam để ghi thêm bàn thắng, tái lập khoảng cách hai bàn.

Trong những phút cuối trận, tuyển futsal Việt Nam chơi Power-play và rút ngắn tỉ số xuống 2-3 do công của Đa Hải. Dẫu vậy, đoàn quân của HLV Giustozzi đã không thể tận dụng cơ hội tốt hơn nữa để thay đổi cục diện trận đấu và chấp nhận để thua sít sao 2-3, qua đó dừng bước ở tứ kết.

Nhiều CĐV Đông Nam Á, đặc biệt là các CĐV đến từ Indonesia đã lên tiếng ca ngợi màn trình diễn của hai đội.

"Tuyển futsal Việt Nam chơi hay hơn Indonesia nhiều. Lần này tình hình trận đấu ngược với những gì hai đội đã thể hiện ở SEA Games 2025. Nhưng, kết quả thì vẫn như nhau: đội phòng thủ tốt hơn đã giành chiến thắng trận đấu", tài khoản Agung Surya Bangsa đến từ Indonesia bày tỏ.

"Trong khi các cầu thủ Việt Nam bỏ lỡ nhiều cơ hội, thủ môn Indonesia đã thể hiện đặc biệt tốt. Chúc mừng Indonesia!", tài khoản Rice đến từ Singapore bình luận.

Tuyển futsal Việt Nam để thua sít sao 2-3 trước đội chủ nhà Indonesia ở vòng tứ kết giải futsal châu Á 2026 (Ảnh: VFF).

"Đội tuyển Việt Nam lần này đá hay quá, cố lên người anh em Việt Nam của chúng ta. Tôi có nhiều bạn Việt Nam ở đây làm việc ở Singapore, họ thật khiêm tốn và tốt bụng. Tôi yêu Việt Nam", tài khoản Andrew Lutfian cũng đến từ Singapore nói thêm.

"Tuyển futsal Việt Nam đá rất hay, nhưng gặp một số khó khăn vì đó là sân nhà đối thủ và áp lực từ đám đông. Trận Indonesia gặp Việt Nam rất hấp dẫn khi xem", tài khoản Tun ThuTa San đến từ Myanmar nhấn mạnh.

"Một trận đấu rất hấp dẫn giữa hai đội. Indonesia lần này may mắn hơn. Việt Nam cũng chơi tốt. Chúc mừng các đội tuyển Indonesia và Việt Nam. Các bạn đã chơi tốt lắm", tài khoản Ѕataia đến từ Indonesia khẳng định.

"Indonesia quá may mắn. Cầu thủ Việt Nam sút trúng tay trúng mặt thủ môn Indonesia chứ không chịu vào lưới. Trận đấu rất hay và đội may mắn hơn đã thắng. Chúc mừng Indonesia", tài khoản Phạm Hoàng Phước đến từ Việt Nam chốt lại.