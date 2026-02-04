Xác định hai cặp đấu bán kết giải futsal châu Á 2026

Lịch thi đấu bán kết giải futsal châu Á 2026 15h ngày 5/2: Iraq - Iran 19h ngày 5/2: Indonesia - Nhật Bản

Ở trận tứ kết giữa đội tuyển futsal Nhật Bản và Afghanistan, đội bóng xứ sở mặt trời mọc quá mạnh so với đội bóng Trung Á.

Đội tuyển futsal Nhật Bản (áo xanh) quá mạnh so với Afghanistan (Ảnh: AFC).

Ngay phút thứ 5, Nhật Bản mở số do công của Shimizu. Điều đáng ngạc nhiên ở chỗ, đây cũng là bàn thắng duy nhất trong hiệp một (trong môn futsal, mỗi hiệp có 20 phút, không tính thời gian bóng ngoài cuộc).

Sang hiệp hai, Nhật Bản tăng tốc mạnh. Phút 26, Shimizu ghi bàn thắng thứ hai trong trận, nâng tỷ số lên 2-0 cho Nhật Bản.

Chỉ vài chục giây sau đó, phút 27, Uchida nâng tỷ số lên 3-0 cho Nhật Bản. Cũng ở phút 27, Yoshikawa ghi bàn nâng tỷ số lên 4-0 cho đội bóng đến từ xứ sở mặt trời mọc.

Iraq (áo trắng) là cái tên gây bất ngờ nhất ở vòng bán kết (Ảnh: FAT).

Phút 36, tỷ số được nâng lên 5-0 cho Nhật Bản. Chưa hết, đến phút 38, Shimizu hoàn tất cú hat-trick của mình trong trận, ấn định chiến thắng 6-0 cho đội tuyển futsal Nhật Bản.

Giành quyền vào bán kết, Nhật Bản sẽ đối đầu với đội chủ nhà Indonesia. Cặp bán kết còn lại diễn ra giữa hai đội bóng láng giềng Iran và Iraq. Vòng bán kết diễn ra ngày 5/2.

Ở vòng đấu này, futsal Tây Á chiếm ưu thế. Tây Á còn hai đại diện có mặt tại bán kết, là Iran và Iraq. Đông Bắc Á có một đại diện là Nhật Bản, còn Đông Nam Á có một đại diện là chủ nhà Indonesia.