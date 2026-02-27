Phản ứng của CĐV Đông Nam Á khi CAS hoãn phán quyết bóng đá Malaysia

"Chỉ là CAS muốn chọn thời gian thích hợp hơn thôi, chứ không nên kỳ vọng quá nhiều. Kết quả cũng không thể thay đổi được gì. Giả vẫn là giả", tài khoản Lukman đến từ Malaysia bình luận trên trang Asean Football sau khi CAS quyết định trì hoãn thời gian ra phán quyết cuối cùng về bê bối nhập tịch cầu thủ của Malaysia.

Cầu thủ Hector Hevel thi đấu ở trận gặp Việt Nam vào tháng 6/2024 (Ảnh: Getty).

Trước đó có nhiều thông tin về việc CAS sẽ ra phán quyết cuối cùng vào ngày 27/2 sau khi nhận đơn kháng cáo của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch liên quan tới án phạt của FIFA hồi cuối tháng 9/2025. Các cầu thủ này bao gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Theo hồ sơ, FIFA đã áp đặt lệnh cấm thi đấu 12 tháng đối với 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia vì một số vấn đề liên quan đến quy định về làm giả hồ sơ và tư cách thi đấu. Ngay sau án treo giò, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã lập tức nộp đơn kháng cáo lên CAS nhằm tìm kiếm một phán quyết công bằng hơn và mở đường cho các cầu thủ sớm trở lại thi đấu.

Tuy nhiên người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á sẽ phải chờ đợi thêm một thời gian để biết được phán quyết cuối cùng từ CAS. Không ít các CĐV Đông Nam Á đã lấy làm thất vọng khi CAS trì hoãn việc ra phán quyết và mong muốn sự việc sớm được làm sáng tỏ.

"Vụ việc này đã kéo dài rất lâu, khiến mọi người trở nên nghi ngờ. Nếu một quốc gia khác gặp vấn đề, họ chắc chắn sẽ bị trừng phạt ngay lập tức mà không cần trì hoãn", tài khoản Beak Tungau đến từ Indonesia thất vọng nói về việc CAS vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng.

"Tôi vẫn tin Việt Nam sẽ được xử thắng 3-0 và tăng hạng mạnh mẽ trên bảng xếp hạng FIFA. CAS càng trì hoãn thì Malaysia càng gặp bất lợi ở vụ bê bối mà thôi", tài khoản Wana Itemthaithai đến từ Thái Lan tuyên bố.

Đội tuyển Malaysia khó tránh nguy cơ bị xử thua 0-3 trước đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Getty).

"Thật không thể tin là vụ việc vẫn chưa có kết luận cuối cùng. Thật là buồn cười", tài khoản Jackie đến từ Singapore bày tỏ.

"Thật đáng buồn và đáng tiếc, đặc biệt là với Việt Nam - đội tuyển chịu thiệt hại nặng nề nhất đến giờ vẫn chưa đòi lại được công bằng cho mình sau vụ việc", tài khoản Firman Saleh đến từ Indonesia nhấn mạnh.

"Nếu bê bối là đội tuyển Việt Nam hay Indonesia, phán quyết sẽ được công bố trong vòng 24 tiếng rồi. Thật nực cười", tài khoản Mick Ravensky cũng đến từ Indonesia nói thêm.

"Trụ sở của Liên đoàn bóng đá châu Á đặt tại Malaysia, nên bóng đá Việt Nam phải chờ đợi", tài khoản Luciano đến từ Philippines bình luận.

"Mọi người cứ bình tĩnh, chúng ta đã chờ đợi được gần nửa năm sau khi FIFA ra án phạt với Malaysia thì chờ thêm vài ngày cũng chẳng sao. Điều quan trọng là công lý có được thực thi, chờ xem CAS sẽ công bố như thế nào", tài khoản Minh Đức đến từ Việt Nam chốt lại.